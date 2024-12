Retrospectiva 2024: Remo sobe, Paysandu permanece, Seleção Brasileira mal e tudo do mundo do esporte

O ano de 2024 foi bastante movimentado no mundo esportivo. Teve de tudo, até prisões. No que diz respeito ao futebol paraense, o Remo garantiu o acesso e o Paysandu continuou na segundona, ou seja, após 19 anos, teremos o clássico mais disputado do mundo na Série B. Na Série D, os representantes do Pará, Águia e Cametá, não foram bem na competição nacional e foram eliminados na 1ª fase.

A Seleção Brasileira teve um ano bastante irregular. No começo da temporada, Fernando Diniz foi demitido e para o seu lugar, Dorival Jr foi contratado. Nas Olimpíadas, o Brasil manteve um ótimo desempenho e mais uma vez esteve em alta no número de medalhas.

Confira a retrospectiva 2024 mês a mês:

Janeiro

Morreu Zagallo

Zagallo é o maior campeão mundial de todos os tempos (Divulgação)

O ano de 2024 começou com uma grande perda para o esporte mundial, sobretudo o futebol brasileiro. Morreu aos 92 anos, na noite do dia 5, em decorrência de falência múltipla dos órgãos, Mário Jorge Lobo Zagallo.

O “Velho Lobo” e Copa do Mundo são sinônimos. Único tetracampeão mundial, Zagallo trouxe a Copa para o Brasil duas vezes como jogador, uma como técnico e uma como auxiliar-técnico.

Fernando Diniz é demitido da Seleção Brasileira; Dorival assume

No mesmo dia, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, demitiu Fernando Diniz do cargo de técnico da Seleção Brasileira. No dia 10 de janeiro, Dorival Júnior foi anunciado como novo treinador do Brasil.

Flamengo no Mangueirão

O Flamengo voltou a jogar em Belém após um longo período. A última partida na capital paraense havia sido contra o Remo, em 2013, válida pela Copa do Brasil. Em 31 de janeiro, o time rubro-negro enfrentou o Sampaio Corrêa-RJ pela 5ª rodada do Campeonato Carioca e venceu por 2 a 0. O jogo foi realizado no Mangueirão.

Remo anunciou Kelvin e Ribamar

No início da temporada, o Remo foi ao mercado e investiu em nomes conhecidos do futebol brasileiro. Com passagens por grandes times do cenário nacional, como São Paulo e Vasco, Kelvin e Ribamar foram anunciados pelo Leão. O que era para dar certo, deu errado. A dupla não empolgou. Kelvin não marcou nenhum gol, já Ribamar balançou a rede apenas três vezes.

Campeonato Paraense começa com um velho problema: gramado ruim

Taça do Parazão 2024 (Bruno Carachesti / Agência Pará)

Uma nova temporada, novos jogadores, torcidas empolgadas e tudo pronto para começar o Campeonato Paraense da melhor maneira, certo? Errado! Assim como em anos anteriores, o Parazão de 2024 teve gramados ruins e alguns estádios sem estrutura para a prática do futebol. O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, admitiu a situação dos gramados como “ponto fraco” do campeonato.

Dupla Re-Pa começa o Parazão com vitória

Remo e Paysandu começaram a temporada com pé direito. O Leão, no Mangueirão, goleou o Canaã por 5 a 0. O Papão, também no Olímpico do Pará, venceu o Santa Rosa por 1 a 0.

Fevereiro

Primeiro Re-Pa do ano terminou sem gols

Papão e Leão terminaram o primeiro clássico e 2024 empatados (Thiago Gomes / O Liberal)

Realizado no começo de fevereiro, válido pela 5ª rodada, o 1º clássico do ano acabou com um empate em 0 a 0. Na ocasião, estiveram presentes no Mangueirão 48.190 pessoas. A renda da partida chegou a quase R$ 2,5 mi.

Vexame: Remo é eliminado na 1ª fase da Copa do Brasil

O Leão não fez bonito na Copa do Brasil 2024. Diante do Porto Velho-RO, o Remo tinha a vantagem do empate, mas foi derrotado por 1 a 0 e se despediu da competição na 1ª fase.

Paysandu empata, mas avança na Copa do Brasil

Jogando fora de casa, em partida válida pela 1ª fase da Copa do Brasil 2024, o Paysandu empatou em 0 a 0 contra o Ji-Paraná-RO e se classificou para a 2ª fase. Por ser melhor ranqueado, o Papão tinha a vantagem do empate.

Catalá é demitido após sequência de resultados ruins

Ricardo Catalá é demitido do Remo (Igor Mota / O Liberal)

Com uma eliminação precoce da Copa do Brasil e na sequência, um empate contra o São Francisco em 1 a 1 no Baenão, Ricardo Catalá foi demitido do comando técnico do Remo no início da temporada.

Pikachu chega a marca de 150 gols na carreira

Em fevereiro, diante do River-PI, o paraense Yago Pikachu marcou um dos gols da vitória do Fortaleza-CE. Na ocasião, o atleta chegou a marca de 150 gols na carreira. Pelo Papão, o lateral-direito marcou 62 gols.

Daniel Alves é condenado por estupro

O ex-jogador de futebol, Daniel Alves, foi condenado a 4 anos e seis meses de prisão em regime fechado pelo estupro de uma mulher no banheiro de uma casa noturna de Barcelona-ESP. A sentença foi uma decisão do tribunal da cidade. Ele estava em prisão preventiva desde 2023.

Março

Gustavo Morinigo assume comando do Remo

Gustavo Morínigo assume o Remo (Samara Miranda / Ascom Remo)

O março do Remo começou com o Leão buscando um novo treinador após a demissão de Ricardo Catalá. Para o lugar do técnico paulista, foi contratado o paraguaio Gustavo Morínigo.

Daniel Alves é solto

Condenado a quatro anos e seis meses de prisão, o ex-jogador Daniel Alves pagou uma fiança de quase R$ 5,5 milhões e foi solto em 25 de março após ficar quase 15 meses preso. Ele responde o processo em liberdade provisória.

Presidente da França visita Belém e ganha camisas da dupla Re-Pa

Ao do lado do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e do governador do Pará, Helder Barbalho, o presidente francês, Emmanuel Macron, esteve em Belém para fechar acordos de olho na COP30, a Conferência do Clima. Na ocasião, Macron foi presenteado com duas camisas personalizadas, uma do Remo e outra do Paysandu.

Robinho é preso pela PF

O ex-jogador foi detido após a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidir que ele cumpra a pena de 9 anos pelo crime de estupro coletivo, a partir de condenação da justiça Italiana. O crime contra uma mulher albanesa aconteceu na Itália, em 2013. A pena será cumprida no Brasil.

Dorival estreia com vitória na Seleção Brasileira

O começo de Dorival Jr no comando técnico da Seleção Brasileira foi animador. Diante da Inglaterra, em partida realizada no Estádio de Wembley, o Brasil venceu o jogo por 1 a 0 com gol de Endrick. Além de estrear com um resultado positivo, a seleção de Dorival quebrou o tabu de nunca ter vencido no lendário estádio após a sua modernização.

Papão termina 1ª fase do Parazão invicto

Paysandu faz campanha histórica no Parazão (Igor Mota / O Liberal)

O Paysandu chegou para a 2ª fase do Campeonato Paraense como o time a ser batido, pois terminou a 1ª fase como líder geral com 20 pontos conquistados em oito jogos (seis vitórias e dois empates).

Re-Pa na final

Remo e Paysandu avançaram pelam fase classificatória do Parazão sem sustos. Deixaram para trás Santa Rosa, Tuna, Bragantino e Águia de Marabá.

Abril

Paysandu é campeão paraense pela 50ª vez e de maneira invicta

Paysandu é campeão paraense de 2024 (Cristino Martins / O Liberal)

Em dois jogos contra o Remo, uma vitória por 2 a 0 e um empate em 1 a 1, o Papão conquistou o seu 50º título do Parazão sem perder nenhuma partida e deu sequência à sua hegemonia como maior campeão do estado.

Paysandu elimina Remo da Copa Verde

Além de perder o título paraense para o maior rival, o Leão também não resistiu ao ímpeto bicolor na Copa Verde. Pela fase semifinal da competição, a primeira partida terminou empatada em 0 a 0. Já no jogo decisivo, o Papão levou a melhor e derrotou o Remo por 2 a 0.

Derrota na estreia do Brasileirão

Paysandu e Remo começaram as Séries B e C com resultados negativos. Jogando fora de casa, o Papão perdeu para o Santos-SP por 2 a 0. Já o Remo, em pleno Baenão, foi derrotado para o Volta Redonda-RJ por 2 a 1.

Maio

Finalmente vitória!

A primeira vitória do Remo demorou para acontecer. Após três derrotas, somente na 4ª rodada vieram os primeiros três pontos na terceirona. O Leão venceu o Floresta-CE por 1 a 0 no Baenão.

Adíos, Morínigo!

Com quatro pontos conquistados em cinco jogos (uma vitória, um empate e três derrotas), o Remo demitiu o técnico Gustavo Morinigo após o início ruim de Brasileirão Série C.

Bem-vindo, Rodrigo Santana!

O Remo agiu rápido e dois dias após anunciar a demissão de Morinigo, o time azulino anunciou a contratação do técnico Rodrigo Santana. Na época, parte da torcida reagiu mal, pois Santana participou, em 2022, de protestos antidemocráticos em frente a um quartel.

Papão é tetra da Copa Verde!

Jogadores do Paysandu erguendo o troféu de campeão da Copa Verde 2024 (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Avassalador, o Paysandu conquistou mais um título da Copa Verde, desta vez diante do Vila Nova-GO e com duas goleadas. Na 1ª partida da final, realizada em Belém, a equipe bicolor venceu por 6 a 0. Já no segundo jogo, outra goleada. O Lobo venceu por 4 a 0. No agregado foi 10 a 0 para o Paysandu.

Junho

Aleluia, Papão!

O Paysandu só venceu a 1ª na Série B na 8ª rodada, quando derrotou o América-MG por 2 a 0, na Curuzu. Entre a estreia diante do Santos-SP e a vitória diante do coelho foram cinco empates e duas derrotas.

Remo de Rodrigo Santana surpreende!

Rodrigo Santana surpreende no Remo (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

Ao comando de Rodrigo Santana, na estreia do treinador pelo Leão, o Remo surpreendeu e venceu o Sampaio Corrêa fora de casa por 2 a 1. O técnico deu outra cara ao time azulino.

Copa América e Eurocopa

As duas maiores competições continentais de futebol, a Copa América e a Eurocopa, começaram em junho. A Copa América foi realizada no Estados Unidos, já a “Euro” aconteceu na Alemanha.

Com show de Vini Jr, Real Madrid é campeão da Champions League

Vini Jr brilha e Real conquista a 15ª Champions League (KIRSTY WIGGLESWORTH/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O Real Madrid conquistou em 2024 a Europa pela 15ª vez. Na final, o adversário foi o Borussia Dortmund, que foi derrotado pelo time espanhol por 2 a 0. Vinicius Jr brilhou, marcando uma assistência e um gol.

Julho

Com destaque para Rebeca Andrade, Brasil brilha nas Olimpíadas de Paris

Simone Biles (prata) dos EUA, Rebeca Andrade (ouro) do Brasil e Jordan Chiles (bronze) dos EUA posam durante a cerimônia do pódio da ginástica artística feminina, categoria solo (Gabriel BOUYS / AFP)

As Olimpíadas agitaram o mês de julho. Com um ótimo desempenho, o Brasil conquistou 20 medalhas em Paris, sendo três de ouro, sete de prata e dez de bronze. Individualmente, quem brilhou foi a ginasta Rebeca Andrade. Nesta edição, a atleta conquistou um ouro, duas pratas e um bronze, tornando-se a maior medalhista da história do Brasil entre homens e mulheres.

Com futebol duvidoso, Brasil é eliminado da Copa América; Argentina é campeã

Brasil tropeça diante do Uruguai e é eliminado da Copa América (Richard Callis / Foto Arena Estadão Conteúdo)

O técnico Dorival Jr sofreu o primeiro grande baque no comando da Seleção Brasileira. Com um futebol abaixo do esperado, o Brasil foi eliminado da Copa América pelo Uruguai, nos pênaltis, em partida válida pela 4ª de final. Na final, a Argentina venceu a Colômbia e se tornou a maior vencedora da competição continental com 16 troféus.

Espanha supera Inglaterra e conquista o tetra da Eurocopa

Ao vencer a Inglaterra por 2 a 1, no Estádio Olímpico de Berlim, a Espanha faturou mais um título da Eurocopa, o quarto da história. A equipe de Lamine Yamal e companhia se tornou a maior campeã do torneio.

Dupla Re-Pa em momentos parecidos

O mês de julho para Remo e Paysandu foi como um movimento “ioiô”. Um verdadeiro perde e ganha. O bicolor estadual venceu duas vezes, perdeu duas vezes e empatou uma vez. Já o time azulino teve duas vitórias e duas derrotas.

Agosto

Adeus, Olimpíadas! Bem-vinda, Paralimpíadas!

Após as Olimpíadas, começaram os Jogos Paralimpícos de Paris 2024. O Brasil, com um incrível desempenho, subiu ao pódio 89 vezes e conquistou o 5º lugar no ranking geral de medalhas. Foram 25 de ouro, 26 de prata e 38 de bronze.

Um agosto de mal gosto!

Paysandu vive má fase na Série B (Thiago Gomes/ O Liberal)

O Paysandu entrou em crise no mês de agosto, pois não venceu nenhuma partida. Com os tropeços, a torcida bicolor ficou na bronca com o clube e com o técnico Hélio dos Anjos. A diretoria do Lobo optou por manter o treinador mesmo os resultados negativos.

A classificação veio com emoção!

Pela 1ª vez desde que a Série C é disputada no atual formato, o Remo se classificou para a 2ª fase da competição, o quadrangular do acesso. A classificação aconteceu somente na última rodada após um empate dramático em 0 a 0 diante do São José-RS, fora casa, em partida realizada no Rio Grande do Sul.

Setembro

Hélio dos Anjos é demitido do Paysandu

Hélio dos Anjos é demitido do Paysandu (Cristino Martins / O Liberal)

O treinador Hélio dos Anjos foi desligado do Paysandu após a sequência de nove jogos sem vitórias do time bicolor. O técnico, que estava na sua terceira passagem pelo clube, iniciada ainda em 2023, se despediu do Papão com o acesso para a Série B, além dos títulos de campeão estadual e da Copa Verde.

Márcio Fernandes de volta ao Papão

Para o lugar de Hélio dos Anjos, um velho conhecido da torcida bicolor retornou ao Estádio da Curuzu. Márcio Fernandes assumiu o comando técnico do Paysandu com o objetivo de livrar o Papão do rebaixamento.

O Leão subiu!

Remo conquista acesso à Série B (Thiago Gomes / O Liberal)

Com uma campanha praticamente perfeita no quadrangular, o Remo conquistou o acesso para a Série B com uma rodada de antecedência. Em um Mangueirão lotado, que recebeu mais de 50 mil pessoas, o time azulino derrotou o São Bernardo-SP por 1 a 0 e está de volta a Segundona após a quatro anos.

Brasil não engrena e trabalho de Dorival Jr é questionado

Após o fraco desempenho na Copa América, a Seleção Brasileira voltou a jogar em setembro pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A expectativa era que um futebol melhor fosse apresentado. Não deu certo. Diante do Equador, jogando em Curitiba-PR, uma vitória magra por 1 a 0. Já contra o Paraguai, em partida realizada em Assunção-PAR, derrota para os donos da casa por 1 a 0.

Outubro

Agora é férias, mas de contratado renovado!

Com o acesso conquistado e não classificação para as finais da Série C, o futebol profissional do Remo entrou de férias. Antes de sair para o merecido descanso, o técnico Rodrigo Santana renovou contrato com o Leão para a temporada 2025.

Respira, Lobo!

Paysandu volta a vencer na Série B (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Com a chegada de Márcio Fernandes, o Paysandu voltou a vencer e ganhou folego na reta final da Série B, se afastando da zona de rebaixado.

Neymar de volta ao futebol!

De volta aos gramados após mais de um ano parado por uma lesão no joelho esquerdo, Neymar entrou no segundo tempo do duelo entre Al-Hilal e Al-Ain, pela Champions League da Ásia. A última partida do astro brasileiro havia sido em outubro do ano passado, quando sofreu uma grave lesão durante o confronto entre Brasil e Uruguai, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Agora vai? Brasil vence duas seguidas!

Pelas duas rodadas de outubro das eliminatórias para a Copa do Mundo, o Brasil conquistou duas vitórias, uma diante do Chile em Santiago e outra em Brasília contra o Peru e respirou aliviado.

Larissa Pacheco disputa cinturão, mas é derrotada por Cyborg no PFL

Larissa Pachceco foi derrotada por Cris Cyborg (Divulgação / PFL)

Pelo PFL Super Fight Championship, em duelo de brasileiras, a paraense Larissa Pacheco foi derrotada pela paranaense Cris Cyborg, que conquistou o seu quinto cinturão da carreira. A luta durou cinco rounds e aconteceu em Riad, na Arábia Saudita.

Marmelada? Rodri é eleito Bola de Ouro e supera Vini Jr

Com bastante polemica, quando muitos esperavam como Vini Jr como o melhor do mundo, o volante Rodri, da Espanha e do Manchester City, foi eleito o Bola de Ouro da temporada 2023/2024. O prêmio, promovido pela revista francesa France Football, é realizado por meio de votação de um júri formado por jornalistas especializados dos 100 países que ocupam as primeiras posições no ranking da Fifa.

Novembro

Que azar! Neymar sofre nova lesão

Depois de um ano parado, Neymar voltou a jogar em outubro pelo Al-Hilal. Com objetivo de ganhar ritmo de jogo, fazia parte da programação do atleta entrar em campo de maneira gradativa, para ganhar minutos em campo. Na segunda partida após o seu retorno, já em novembro, o craque do Brasil foi diagnosticado com uma ruptura no tendão da coxa esquerda e só voltará em 2025.

Paysandu fica na Série B; quem sobe e quem desce

Ao vencer o Brusque-SC por 2 a 0, o Paysandu confirmou a permanência na Série B com duas rodadas antes da competição acabar. Com a vitória bicolor, o time catarinense foi rebaixado. Ao lado do Brusque, caíram para a 3ª divisão, Ponte Preta-SP, Ituano-SP e Guarani-SP. Para a Série A, elite do futebol brasileiro, subiram Santos-SP, Mirassol-SP, Sport-PE e Ceará-CE.

Seleção Brasileira treina em Belém e volta a decepcionar nas eliminatórias

Após duas vitórias pelas rodadas das eliminatórias em outubro, a Seleção Brasileira voltou a Belém, desta vez não foi para jogar e sim para se preparar a partida contra a Venezuela. A escolha por Belém se deu por causa de que a capital paraense fica mais próxima do país vizinho. Apesar da boa preparação em solo paraense, o Brasil empatou com a La Vinotinto em 1 a 1. Na sequência, agora em Salvador-BA, mais um empate, desta vez contra o Uruguai.

Flamengo é penta da Copa do Brasil

Mengão venceu os dois jogos da final contra o Galo (Rafael Ribeiro/CBF)

Diante do Atlético-MG, o Flamengo conquistou o seu quinto título da Copa do Brasil. Na 1ª partida, realizada no Maracanã, o rubro-negro superou o galo por 3 a 1. No jogo derradeiro, na Arena MRV, nova vitória do time carioca, agora por 1 a 0.

Em Belém, Brasil confirma vaga na Copa América de Basquete

A Seleção Brasileira de Basquete esteve na capital paraense para duas rodadas das eliminatórias para a Copa América da modalidade. As partidas foram realizadas no Mangueirinho. Com duas vitórias, uma diante do Uruguai e outra contra o Panamá, o Brasil se classificou para a competição continental. O torneio acontecerá em 2025 na Nicarágua.

Cruzeiro é vice da Sul-Americana

O Cruzeiro até tentou, mas foi superado pelo Racing-ARG na finalíssima da Sul-Americana. A partida, realizada em Assunção-PAR, terminou 3 a 1 para a equipe argentina.

Botafogo é campeão da Libertadores

Botafogo é campeão da Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

A espera acabou e o Botafogo finalmente sagrou-se campeão da Copa Libertadores da América. Em Buenos Aires-ARG, com o Estádio Monumental de Nunez completamente tomado pelas cores preto e branco, o glorioso derrotou o Atlético-MG por 3 a 1 e conquistou o titulo continental. O alvinegro carioca jogou a partida inteira com um a menos, já que o volante Gregore foi expulso aos 29 segundos de jogo.

Dezembro

Botafogo conquista o Brasileirão

Botafogo é campeão brasileiro em 2024 (Vitor Silva/ Botafogo)

Assim como em 2023, o Brasileirão Série A foi dominado pelo Botafogo. Porém, em 2024, o time alvinegro não deu chance para o azar e conquistou a 1ª divisão após 29 anos. O título foi confirmado com a vitória diante do São Paulo pela última rodada da competição.

Rebaixados para a Série B

Na parte de baixo da tabela, os torcedores de Athletico-PR, Criciuma-SC, Atlético-GO e Cuiabá-MT vão terminar o ano chateados com os respectivos times. As equipes foram rebaixadas e irão disputar a segundona em 2025.

Garantido na F1, Gabriel Bortoleto é campeão mundial da F2

Gabriel Bortoleto foi campeão da F2 (Reprodução / Instagram)

Anunciado pela Sauber para correr na F1 em 2025, o piloto Gabriel Bortoleto, de 20 anos, sagrou-se campeão mundial da F2 em 2024 e mostrou porque estará pilotando na principal categoria do automobilismo mundial ano que vem. O Brasil terá um representante na categoria após sete anos.

Botafogo é eliminado da Copa Intercontinental da Fifa

Campeão Brasileiro e da Libertadores, o Botafogo foi para o Qatar com o objetivo conquistar mais um troféu, mas não deu. Diante do Pachuca-MEX, o Fogão foi derrotado por 3 a 0 e se despediu do Intercontinental com apenas uma partida.