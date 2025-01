Paysandu: Presidente quer 40 mil na estreia, baixa o valor do ST e promete 'novidade especial'

O novo presidente do Paysandu, Roger Aguilera, anunciou neste sábado (4), mudanças no projeto Sócio-Torcedor do Papão. Aguilera informou que em 2025, o plano arquibancada, o mais popular entre os torcedores, será mais barato que em 2024. O mandatário bicolor confia na força da torcida do Paysandu e espera mais de 40 mil pessoas na estreia do clube no Campeonato Paraense.

“No começo dessa semana iremos lançar o novo programa do Sócio-torcedor. Desde já antecipo, que o ST arquibancada será mais barato que em 2024. Essa redução faz parte do novo projeto do ST que busca fidelizar e alcançar o maior número de sócios para o clube”, disse.

Roger Aguilera fez um apelo ao torcedor para que efetivem seus sócios. O mandatário alviceleste explicou que é necessário a ativação no projeto sócio-torcedor para que o clube tenha segurança financeira para efetuar as contratações para a temporada.

“Queremos o torcedor do nosso lado por muito mais tempo, não só por um mês, para que o clube tenha segurança e o aporte financeiro necessário para honrar compromissos e investir alto em contratações”, comentou.

Para o presidente bicolor, os critérios adotados pela diretoria estão dentro do padrão estipulados pelo clube e que o mercado está sendo analisado intensamente.

“Nós estamos nos empenhando ao máximo para montarmos um elenco forte, qualificado e competitivo, explorando muito o mercado sul-americano e adotando critérios. Estamos no mercado e para que isso ocorra, convoco o torcedor para fazer parte do projeto. Seja sócio, nosso principal patrocinador”, falou.

Roger reafirmou a confiança na torcida bicolor e disse espera o recorde do Paysandu em estrias no Estadual, com mais de 40 mil no Mangueirão, contra a equipe do capitão poço, no dia 19 de janeiro.

“Eu tenho convicção que iremos fazer uma estreia com 40 mil pessoas no mangueirão, sendo o recorde das estreias do Paysandu nos Estaduais. Até lá (estreia), teremos uma novidade especial”, finalizou.