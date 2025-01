Desejo do presidente Roger Aguilera, Rossi pode reforçar o Paysandu em 2025

O Paysandu pode estar próximo de fechar a contratação do atacante Rossi, atualmente no Vasco da Gama. O jogador de 31 anos é paraense de Prainha, torce pelo Papão e constantemente cita a sua paixão pelo clube nas redes sociais, além de ser um desejo pessoal do presidente Roger Aguilera.

A informação sobre o possível acerto foi dada pelo jornalista do grupo Liberal, Rodolfo Sousa. Segundo ele, a contratação seria um desejo pessoal do presidente e, por conta disso, as negociações para a vinda do atleta estariam bastante avançadas, ou "99% certo", conforme assegura Rodolfo.

Rossi tem 31 anos e é paraense, embora nunca tenha atuado por um clube do estado. Começou a carreira nas categorias de base do Flamengo, depois transferiu-se para a base do Fluminense, até surgir no profissional da Ponte Preta, em 2012. Desde então passou por diversos clubes do futebol brasileiro, além de duas passagens no exterior. A primeira no Shenzhen FC, da China, e a segunda no Al-Faisaly FC, da Arábia Saudita.

No retorno do Oriente Médio, em 2023, o atacante foi direto para o Vasco da Gama, onde permanece até hoje, com números não tão regulares. Em dois anos, o atleta participou de 31 jogos oficiais e marcou apenas um gol com a camisa da Cruz de Malta, sendo este na temporada de 2023. No ano passado Rossi disputou 22 partidas e não marcou gols, mas deixou duas assistências para os companheiros.