Jogador paraense Rossi ajuda famílias carentes no Natal

O jogador paraense Rossi, atacante do Vasco, marcou um verdadeiro golaço fora dos campos. Natural de Prainha-PA, município localizado no oeste do estado, o atleta distribui cestas básicas durante o período natalino para as comunidades do local em que nasceu, além da cidade de Monte Alegre-PA, desde 2015.

Rossi publicou um vídeo nas redes sociais mostrando a ação solidária e também comentou sobre este momento especial da sua vida. “Todos os anos levo comigo o verdadeiro espirito natalino para as cidades de Prainha e Monte Alegre no oeste do Pará. Nossa região é muito carente. O evento solidário Rossi e Amigos nasceu do desejo de levar um pouco de esperança e dignidade para essas famílias que enfrentam tanta dificuldade. Há nove anos, com a ajuda da minha família e dos meus amigos, além de todos que acreditam nesta causa, conseguimos entregar cestas básicas para quem mais precisa”, contou.

Veja o vídeo:



FUTEBOL

No Vasco desde 2019, com uma breve passagem pela Arábia Saudita, Rossi tem contrato até o final deste ano com o Vasco e não será renovado. O atacante não marcou nenhum gol nessa temporada, mas realizou duas assistências. Rossi é torcedor do Paysandu e já chegou a negociar com o clube bicolor.