Em litígio com o Paysandu, Lucas Maia pode ir para o Novorizontino, diz jornalista

Depois de acionar o Paysandu na justiça e faltar trabalho, o zagueiro Lucas Maia pode ganhar um presente e tanto, caso a informação dada pela mídia do sudeste esteja correta. O defensor desperta o interesse do Novorizontino, que inclusive estaria disposto a indenizar o Papão pela liberação do atleta. A informação é do jornalista Lucas Rossafa.

Segundo Rossafa, o "Tigre manifesta interesse e abre conversas para fechar acordo em definitivo com o zagueiro, em litígio judicial com o Papão. O Aurinegro quer bater o martelo nesta semana". Tudo isso logo após a tentativa frustrada do atleta em conseguir "na marra" a liberação do Paysandu.

No dia 27 de dezembro, o jogador acionou o clube na Justiça, pedindo a rescisão do contrato, além de uma indenização no valor de R$ 3.345.350,00. No entanto, a ação foi recusada pelo juiz de plantão na Justiça do Trabalho, Luís Antônio Nobre de Brito, que apontou inconsistências no pedido.

O fracasso jurídico, no entanto, não foi a última tacada. Ao que tudo indica, mesmo com a peripécia judicial mal sucedida, o staff do atleta pode conseguir uma saída, que inclusive deve render aos cofres do Papão, dono do passe do atleta até o fim de 2025.

"Paysandu deve receber quantia em dinheiro do Novorizontino em troca da liberação de Lucas Maia. Zagueiro, ciente de que não tem mais clima para retornar ao Papão, pode dar sequência à carreira no futebol de São Paulo. O defensor também desperta atenção do São Bernardo no mercado", completa.

Lucas Maia chegou no Paysandu no final de 2023 após passagem pelo Puebla, do México. Com a camisa do Bicola, o zagueiro ajudou a equipe a permanecer na Série B, bem como a conquistar o Parazão e a Copa Verde. Ao todo, foram 48 partidas e três gols marcados.