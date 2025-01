Nicolas foi decisivo nos três últimos títulos do Paysandu e diz: ‘sou competente'

O Paysandu foi o grande campeão da Supoercopa Grão-Pará 2025. O papão venceu a Tuna Luso Brasileira por 2 a 0, neste domingo (12), no Mangueirão e garantiu mais uma taça para sua coleção. O título inédito do Papão teve como grande destaque o atacante Nicolas. O jogador foi decisivo e marcou os dois gols do clube alviceleste, sendo um jogador que marcou gols nos últimos três títulos do Papão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Nicolas marcou nas finais do Campeonato Paraense de 2024 contra o Remo, na decisão da Copa Verde, diante do Vila Nova e balançou as redes contra a Tuna, na final da Supercopa Grão-Pará. Em entrevista à TV Cultura, após a final, Nicolas falou das críticas que recebeu nos últimos meses, além de citar da cobrança que faz com ele mesmo e disse ser competente em momentos decisivos.

“Isso é um comprometimento comigo, faço pra mim, me cobro muito. Antes de qualquer crítica de fora, desde críticas construtivas ou negativas, sou um cara que mais me cobro, do que eu tenho condições de fazer e isso mostra que sou competente, trabalho muito e sempre que eu tiver oportunidade vou conseguir fazer”, disse.

Assista aos gols do Nicolas na final da Supercopa Grão-Pará

VEJA MAIS

O jogador afirmou que o trabalho no clube bicolor é incessante. Para o atacante bicolor, que não balançava as redes há seis meses, o jogo serviu para mostrar que ele cresce nas decisões e que, independente do adversário, era final e ser campeão com o Paysandu é o que interessa.

“Trabalho muito para chegar nesses momentos [finais] e estar preparado. Devidas as proporções, dimensões do jogo, mas hoje era a partida mais importante. Não interessa, é Copa é decisão e independente da maneira que for e a gente ganhou e ganhou com méritos”, finalizou.

A última vez em que Nicolas havia marcado um gol com a camisa do Paysandu ocorreu no dia 12 de julho, contra o Ceará, ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então o jogador vem sofrendo com críticas por parte da torcida do Papão, que chegaram a pedir a sua saída do clube. Nicolas terminou a temporada 2024 como principal artilheiro do Papão com 20 gols em 50 jogos disputados.