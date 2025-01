Com gols de Nicolas, Paysandu vence a Tuna e conquista o título da Supercopa Grão-Pará

O Paysandu começou a temporada 2025 levantando a primeira taça da temporada. O Papão conquistou um título inédito na sua história e conquistou a Supercopa Grão-Pará 2025. A equipe bicolor derrotou a Tuna Luso Brasileira na tarde deste domingo (12), no Manegueirão, pelo placar de 2 a 0 e garantiu o título.

Veja como foi a partida lance a lance

Mais uma vez ele foi decisivo. Bastante criticado por boa parte da torcida do Papão no ano passado, o atacante Nicolas foi decisivo na conquista bicolor. Ele foi o autor dos gols que deram o título e respondeu em campo, fazendo o que mais sabe fazer que é gol de cabeça e sendo oportunista dentro da área.

Assista os melhores momentos da partida:

Em um jogo fraco tecnicamente e com muitos passes errados, Paysandu e Tuna duelaram pela taça da Supercopa Grão-Pará. A competição era inédita para as duas equipes, já que foi criada no ano passado. E o Papão levou a melhor com Nicolas sendo “o cara” da partida.

VEJA MAIS

No primeiro tempo as equipes não conseguiram desempenhar um bom futebol. Muitos passes errados, faltas e os times ainda em plena pré-temporada, erraram jogadas simples e foi muito truncado, com o Paysandu tendo as melhores ações da partida, principalmente em jogadas pelos lados do campo, mas sem um perigo efetivo.

A Lusa até que tentou, mas o Papão dominou a partida (Cristino Martins/ O Liberal)

Já na segunda etapa o jogo ganhou espaço e o Paysandu criando mais oportunidades. A primeira dela foi com o atacante Marcelinho, que recebeu um cruzamento perfeito de Borasi, após linda jogada pela esquerda, mas na hora de mandar para o gol, acertou a trave.

VEJA A GALERIA DE FOTOS DA FINAL

SUPEROCOPA GRÃO-PARÁ FOTO: CRISTINO MARTINS / O LIBERAL FOTO: CRISTINO MARTINS / O LIBERAL FOTO: CRISTINO MARTINS / O LIBERAL FOTO: CRISTINO MARTINS / O LIBERAL FOTO: CRISTINO MARTINS / O LIBERAL FOTO: CRISTINO MARTINS / O LIBERAL FOTO: CRISTINO MARTINS / O LIBERAL FOTO: CRISTINO MARTINS / O LIBERAL FOTO: CRISTINO MARTINS / O LIBERAL

A Tuna respondeu e quase marcou com Alex Silva, que avançou pela esquerda e chutou ao gol, exigindo boa defesa do goleiro Iago Hass. Com as mudanças do técnico Márcio Fernandes o Papão ganhou em movimentação e foi mais incisivo e conseguiu furar a defensiva cruzmaltina.

Paysandu x Tuna - Supercopa Grão-Pará 2025 (Cristino Martins/ O Liberal)

O Paysandu atacou pela esquerda, Bryan Borges fez bela jogada, ganhou do marcador, levantou a cabeça e cruzou para Nicolas, que se antecipou ao zagueiro Marlon e testou para o gol, aos 27 minutos do segundo tempo, fazendo a festa da Fiel no Mangueirão.

Nicolas comemrando mais um gol com a camisa do Papão (Cristino Martins/ O Liberal)

A Tuna foi para o “abafa” tentando o gol de empate e fez muitos cruzamentos na área, mas sem objetividade. O Paysandu, por sua vez, colocou a bola no chão e explorava os espaços deixados pela Lusa. O Segundo gol do Papão era questão de tempo e saiu após uma bela jogada do atacante Paraguai Pedro Delvalle, que recebeu no meio, foi ganhando dos marcadores e só foi parado na entrada da área com falta. Na cobrança, a bola explodiu na barreira e sobrou livre para Nicolas, dentro da área, que dominou e fuzilou as redes da Tuna aos 41 minutos, fechando o placar e fazendo a alegria da torcida bicolor, Papão 2 a 0.

Depois do gol o Paysandu só rodou a bola, gastou o tempo até o fim da partida. Papão é o grande campeão da Supercopa Grão-Pará de 2025 e se junta ao Águia, como os grandes campeões da competição.

Paysandu Campeão Supercopa Grão-Pará 2025 (Cristino Martins / O Liberal)

FICHA TÉCNICA – Paysandu 2 x 0 Tuna

Local: Mangueirão – Belém

Data: 12.01.2025

Horário: 17h

Árbitra: Gleika Pinheiro

Auxiliares: Nayara Lucena e Luís Diego Lopes

Cartões amarelos: Kevyn, Matheus Vargas e Borasi (Paysandu); Dedé, Renan, Paranhos e Fininho (Tuna)

Gols: Nicolas 27/2T e 41/2T (Paysandu)

Paysandu: Iago Hass; Bryan Borges, Quintana, Luan Freitas e Kevyn (Edilson); Leandro Vilela, Matheus Vargas e Giovanni (Juninho); Marcelinho (Pedro Delvalle), Borasi (Thalyson) e Nicolas. Técnico: Márcio Fernandes.

Tuna: Lucão; Wander, Dedé, Marlon e Kauê; Renan (Paranhos), Tiago Bagagem e Luquinha (Fininho); Jayme (Alex), Gabriel (Gilvan) e Edgo. Técnico: Iganácio Neto.