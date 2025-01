Paysandu contrata volante paraguaio e agora possui seis estrangeiros no elenco; veja a lista

O Paysandu anunciou neste final de semana a contratação de mais um estrangeiro para o elenco de 2025. O Papão fechou a contratação do volante paraguaio Ramón Marínez, de 29 anos, que estava defendendo as cores do Olímpia-PAR. Esse é o sexto jogador sul-americano contratado pela equipe bicolor para esta temporada.

O jogador acumula passagens por vários clubes brasileiros, como Atlético-MG, nas temporadas de 2019 e 2020, além do Coritiba-PR e o Grêmio Novorizontino-SP em 2022. Ele iniciou no futebol no Guarani-PAR, teve passagem também pelo Libertard-PR e nas duas últimas temporadas estava defendendo a equipe do Olímpia-PAR. No último ano Ramón Martínes realizou 24 partidas e balançou as redes duas vezes.

Ramón faz a função de volante, mas também poder uma das opções do técnico Márcio Fernandes para atuar como meia. Na carreira acumula os títulos da Copa Paraguay, duas conquistas da Liga Paraguaia Apertura, além e dois títulos da Liga Paraguaia Clausura. Na carreira ele acumula também convocações para a Seleção Paraguaia profissional e quatro partidas disputadas pelo seu país.

Com a contratação de Ramón, o Paysandu chega ao número de seis estrangeiros no elenco para 2025, são eles:

Yeferson Quintana – Uruguaio – zagueiro

Joseph Espinoza - Equatoriano – Meia-atacante

Pedro Delvalle - Paraguaio – Atacante

Ramón Mantínez – Paraguaio – Volante

Matías Cavalleri – Chileno – Atacante

Benjamín Borasi – Argentino - Atacante