Após título, treinador do Paysandu destaca que time ainda vai evoluir: 'Não estamos nem na metade'

O Paysandu iniciou a temporada de 2025 da melhor forma possível: com título. Em um jogo com falhas técnicas e físicas, o Papão venceu a Tuna no último domingo (12), no Mangueirão, na final da Supercopa Grão-Pará, e levantou a taça de campeão. Após a partida, o treinador Márcio Fernandes falou sobre a conquista do time e destacou que gostou do que viu em campo, mas apontou que a equipe ainda precisa evoluir fisicamente e tecnicamente.

"Nós fomos inteligentes para jogar. Fisicamente, nós não estávamos melhores do que a Tuna, mas no final do jogo nós estávamos melhores, correndo mais do que eles, porque fizemos com que tivessem que correr atrás da gente. A equipe estava bem posicionada, os jogadores com muita qualidade, mas é claro que ainda estão muito abaixo do que podem apresentar. Mas gostei do que vi, e é sempre bom começar vencendo, ainda mais sendo um título", destacou o treinador.

Na partida contra a Tuna, foi possível ver que ambas as equipes não estavam no auge físico, o que se refletiu em erros de passes, posicionamentos e até na criação de jogadas. Porém, para Márcio Fernandes, o triunfo foi excelente, pois dará mais confiança para os jogadores enfrentarem o Campeonato Paraense.

A partir de agora, o Papão volta a treinar focado no Parazão. O time bicolor vai estrear no domingo (19), contra o Capitão Poço. Mesmo com a confiança, o técnico ainda é cauteloso, pois acredita que a equipe só estará 100% por volta da quinta rodada.

"Nós não estamos nem na metade do que esses jogadores podem alcançar, tanto fisicamente quanto tecnicamente. Mas vencer é muito bom. Isso traz mais confiança, traz mais alegria para o dia a dia de trabalho. Quando ocorrem derrotas, há um abatimento na equipe, o que provoca um decréscimo no desempenho", apontou o técnico.

"Mas isso não quer dizer que o início do Campeonato Paraense será de uma equipe super qualificada, fazendo tudo o que a gente quer. Sabemos que teremos dificuldades, até pelos adversários que vamos enfrentar, e todo início de campeonato é difícil", concluiu Márcio Fernandes.