Roger Aguilera diz que Paysandu quer mais três jogadores para 'encerrar primeiro ciclo'

Depois de faturar o primeiro troféu da temporada com o título da Supercopa Grão-Pará, o Paysandu volta os olhares para a disputa do Parazão, que começa para o time neste domingo (19), contra o Capitão Poço, no Mangueirão. Durante a partida contra a Tuna Luso, o presidente Roger Aguilera conversou com a rádio Liberal+ e disse que o clube ainda corre atrás de novos reforços para dar um "gás" neste início de temporada.

"O Paysandu conseguiu não ter volume de contratações esse ano. Hoje nosso grupo está bem enxuto. Ainda preciso contratar um zagueiro, um meia e um centroavante. Mas não vou contratar só pra fazer volume. Temos negociações com atletas e isso passa por variantes, por isso demora. O Paysandu tem um dos melhores elencos dos últimos anos, mas só vamos ver quando a bola rolar", disse o dirigente, que pretende continuar com as buscas por nomes de peso muito além das fronteiras locais.

"O Paysandu já começa com decisão. A gente espera poder começar com o pé direito. Esse ano mantivemos uma base. Logicamente que perdemos dois ou três atletas, mas conseguimos performar no mercado sul-americano, contratei o Rossi, que não tenho dúvidas de que vai se destacar por estar num nível acima da nossa realidade. Vamos ter ganhos não só na parte técnica, mas uma pessoa que vai espelhar vários atletas que estão no grupo por ser um vitorioso".

Até o momento, o clube realizou 12 contratações, a mais badalada do atacante Rossi. No entanto, ele ainda procura outro "homem gol" para movimentar o setor ofensivo da equipe. "Pro camisa 9 eu quero um jogador diferente para poder brigar para ser titular. Seria uma das primeiras contratações, mas acabou que foi se prolongando, apareceram dois ou três nomes, aí voltou para a estaca zero. Como eu preciso ser assertivo no modelo de contratações, os atletas que começamos a negociar, alguns perdemos. Tem algumas em andamento, mas nada muito próximo de fechar".

Mais atrás, o presidente também deve correr atrás de um defensor, já que o zagueiro Andrevaldo, contratado recentemente junto ao V-Varen Nagasaki, do Japão, não foi aprovado nos testes físicos e acabou dispensado nesta segunda-feira (13).