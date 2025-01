Audiência de conciliação entre Paysandu e Lucas Maia termina sem acordo; Justiça faz nova proposta

Paysandu e Lucas Maia não chegaram a um acordo durante a audiência de conciliação realizada nesta segunda-feira (13). A sessão, conduzida pela juíza Maria Teresa Vieira da Silva, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4), em Porto Alegre (RS), resultou em uma nova proposta, que deverá ser avaliada pelas partes envolvidas.

A magistrada sugeriu uma liberação mútua: o Paysandu deve liberar o atleta, enquanto o jogador abriria mão de eventuais direitos trabalhistas pendentes. O clube e Lucas Maia têm até o dia 21 de janeiro para se manifestarem sobre a proposta apresentada. Segundo a juíza, essa seria a melhor forma de resolver o impasse.

"A composição é o melhor caminho para o presente feito, uma vez que é incontroverso nos autos que existem débitos do clube com o atleta, sendo que, por outro lado, há toda uma divergência processual e jurisprudencial sobre a competência da Comarca de Porto Alegre para conhecer do feito e julgá-lo", declarou a juíza, conforme registrado em ata.

Ainda de acordo com a magistrada, uma definição sobre o caso deve ocorrer até o dia 21 de janeiro. Ela finalizou o documento destacando que, caso as partes não aceitem a proposta apresentada, deverão comparecer à próxima audiência preparadas para uma decisão definitiva.

Entenda o caso

Em 27 de dezembro, Lucas Maia acionou o Paysandu na Justiça, solicitando a rescisão contratual e uma indenização superior a R$ 3 milhões. No entanto, o pedido foi recusado pelo juiz de plantão na Justiça do Trabalho, Luís Antônio Nobre de Brito, que apontou inconsistências na solicitação.

Segundo a defesa do jogador, o valor pleiteado inclui o FGTS não recolhido durante o contrato, o pagamento incompleto dos salários de outubro e novembro, além de direitos de imagem e ajuda de custo, entre outros.

No dia 9 de janeiro, o caso teve uma nova reviravolta. Lucas Maia conseguiu inicialmente romper unilateralmente o contrato com o Paysandu na Justiça. Contudo, o clube recorreu a instâncias superiores e conseguiu reverter a liminar.

O zagueiro chegou ao Paysandu em dezembro de 2023, vindo do Puebla, do México, e disputou 48 partidas durante a temporada de 2024, marcando três gols.