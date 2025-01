Paysandu amplia tabu e mantém invencibilidade de oito jogos contra a Tuna

O Paysandu conquistou o primeiro título da temporada de 2025 ao vencer contra a Tuna por 2 a 0, com dois gols do atacante Nicolas. Com a vitória sobre a Águia do Souza no último domingo (12), na final da Supercopa Grão-Pará, o Papão ampliou o tabu e agora soma oito jogos sem perder para o time tunante.

A última vez que o time bicolor perdeu para a Tuna foi em 2021, durante o jogo de ida da final do Campeonato Paraense. Naquela partida, a Águia Guerreira derrotou o Papão por 4 a 2, com gols dos laterais Léo Rosa e Alexandre Pinho, do meia Lukinha e do atacante Paulo Rangel.

Contudo, a vitória não teve um desfecho favorável para a equipe do Souza, pois no jogo de volta, realizado na Curuzu, o Paysandu conseguiu reverter a situação e venceu por 4 a 1, conquistando assim o título do Campeonato Paraense. Desde então, as duas equipes se enfrentaram em cinco ocasiões, nas quais o Papão obteve quatro vitórias e registrou um empate.

Mais de uma década de tabu

Vale lembrar que, antes da Tuna conquistar a vitória por 4 a 2 em 2021, o time enfrentava um jejum de 14 anos sem vencer o Paysandu. A última vitória da Águia Guerreira sobre o Lobo ocorreu em 2007, quando venceu por 2 a 0 em uma partida válida pelo Campeonato Paraense daquele ano. Até a final de 2021, a equipe tunante disputou dez partidas contra o Papão, tendo perdido nove e empatado uma vez.

Histórico do confronto

Nos confrontos entre Paysandu e Tuna Luso, foram disputados um total de 55 jogos em todas as competições. O Papão se sobressai com 33 vitórias, enquanto a Águia Guerreira conquistou apenas 6 triunfos. Além disso, houve 16 empates ao longo dessa rivalidade.

Como mandante, a Tuna disputou 24 jogos contra o Paysandu, conseguindo vencer em apenas três ocasiões, empatando oito vezes e sofrendo 13 derrotas. Por outro lado, o Papão atuou como mandante em 31 confrontos, onde perdeu apenas três partidas, empatou oito e saiu vitorioso em 20 delas.

Parazão 2025

O 56º confronto entre Paysandu e Tuna Luso já tem data marcada para o dia 25 de janeiro, pela 3ª rodada do Campeonato Paraense, às 20 horas, com mando do Lobo. A definição do local da partida continua pendente, pois não foi decidido se o jogo ocorrerá no Estádio Mangueirão ou na Curuzu. O mandante deve se pronunciar a respeito na próxima semana.