No aniversário de Belém, torcida organizada do Remo relembra goleada histórica sofrida pelo Paysandu

Belém completou 409 anos de história no último domingo (12). Por conta disso, a cidade recebeu inúmeras homenagens, de diversos setores, incluindo no futebol. Clubes tradicionais como Remo e Paysandu celebraram o aniversário da capital paraense, mas quem chamou a atenção foi uma homenagem feita por uma torcida organizada do Leão Azul, que aproveitou o momento para provocar a torcida rival.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Veja como foi a partida lance a lance

Por meio das redes sociais, a organização celebrou o aniversário de Belém com uma arte destacando o rio, a cidade e a floresta de fundo. Ao representar os 409 anos da cidade, a torcida escolheu colocar os escudos do Paysandu e do Paulista no lugar em que seria o número zero e o nove, respectivamente.

A escolha foi uma referência à maior goleada já sofrida na Série B do Brasileirão, que envolveu o Paysandu, maior rival do Remo. Em um verdadeiro apagão, no dia 18 de novembro de 2006, o Papão perdeu para o Paulista por 9 a 0. O jogo ocorreu no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, na 37ª rodada da Segundona, e ficou marcado na história do clube e da competição.

VEJA MAIS

Aquela edição do campeonato foi a primeira a adotar o formato de pontos corridos. O Paulista brigava pelo acesso, enquanto o Bicola lutava para não cair. A equipe de São Paulo também estava embalada pela participação na Libertadores daquele ano e tinha conquistada a Copa do Brasil de 2005.

Escudos do Paysandu e do Paulista foram colocados no lugar do zero e nove, respectivamente (Reprodução / Instagram) Escudos do Paysandu e do Paulista foram colocados no lugar do zero e nove, respectivamente (Reprodução / Instagram)

Mesmo com a goleada sobre o clube paraense, o Paulista não conseguiu o acesso, e o Paysandu acabou sendo rebaixado para a Série C na 38ª rodada.

Em 2025, a goleada histórica completará 19 anos. Enquanto os torcedores do Papão tentam esquecer o episódio, a torcida rival fez questão de relembrar o momento.

Para os bicolores, o domingo (12) também foi especial. O time venceu a Tuna por 2 a 0 e conquistou o título da Supercopa Grão-Pará, iniciando a temporada de 2025 da melhor maneira. A próxima disputa é no Parazão, que começa para a equipe bicolor no domingo (19), contra o Capitão Poço.