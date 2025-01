Influencer faz 'novela' da pré-temporada paraense e brinca com chapéus do Paysandu no Remo; vídeo

Os jogos ainda não começaram, mas a pré-temporada e os bastidores dos clubes paraenses têm rendido bastante. Nas redes sociais, o criador de conteúdo digital Caio Cappi fez uma "novela" com os principais acontecimentos desse período entre a dupla Re-Pa e brincou com as rasteiras de contratações que o Paysandu deu no Remo.

No vídeo bem-humorado, Caio destaca a rivalidade entre o Leão Azul e o Bicola, com provocações, citando os chapéus que o Papão deu no rival, com o atleta chileno Matías Cavalleri, o lateral-esquerdo PK e o atacante Pedro Delvalle, que estavam no radar do Remo, mas acertaram com o Paysandu.

Do lado do Remo, para deixar o rival "com medo", a novela destaca as novas contratações azulinas para o ataque, com a presença de Felipe Vizeu e Pedro Rocha, ambos ex-Criciúma.

De forma divertida, a produção também traz o "rompimento" entre o Papão e Esli García, que, após o fim da temporada, não renovou com o clube bicolor. As negociações entre o atacante venezuelano e o time não avançaram, e o jogador acertou com o Goiás–GO.

Além da dupla Re-Pa, o Águia de Marabá e a Tuna Luso aparecem na novela, mas apenas como coadjuvantes.

Caio Cappi possui mais de 130 mil seguidores no Instagram. O criador de conteúdo digital se destacou na internet com a criação de "novelas" bem-humoradas entre os times, especialmente da Série B do Brasileirão.

Neste ano, Remo e Paysandu voltam a medir forças na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Mas, antes disso, os times vão disputar o Parazão e, para o Bicola, a temporada começa com a decisão da Supercopa Grão-Pará, que será disputada contra a Tuna, no dia 12 de janeiro, no Mangueirão.