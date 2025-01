Com o elenco completo, Remo inicia segunda parte da pré-temporada de 2025

O elenco do Remo está finalmente completo. Com a chegada do último reforço, o atacante Felipe Vizeu, nesta segunda-feira (6), o clube azulino iniciou a segunda etapa da pré-temporada, desta vez com todos os jogadores contratados e remanescentes, com foco nas competições estaduais e nacionais do calendário.

A equipe do Leão Azul segue realizando toda a preparação em Belém, utilizando o Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) e o estádio Baenão. A escolha foi motivada por toda a estrutura que as dependências do time oferecem.

"Vamos ter que usar muito o Baenão para treinamento. É um campo bom, local adequado. Nenhum lugar do interior tem uma condição de trabalho tão boa como a que temos aqui no Baenão, com boa academia, o NASP a nosso favor, um bom campo de treinamento, e temos que focar na qualidade de trabalho para que isso frutifique", disse o executivo de futebol Sérgio Papellin, que ainda destacou a importância do alinhamento entre o time e o elenco.

"O atleta tem que sentir confiança no trabalho em que ele está, e aqui é um trabalho de confiança mútua. Os jogadores que estão aqui escolheram o Clube do Remo para vir atuar na temporada, e nós os escolhemos para estarem aqui. Então, os jogadores se sentem valorizados e prestigiados", completou o dirigente.

Na noite da última segunda-feira (6), a direção e a comissão técnica se reuniram com os atletas para a apresentação do Manual de Conduta do Clube do Remo e para traçar metas para o ano. O material apresentado possui um resumo da história da equipe, bem como o hino e normas de conduta que cada jogador deve seguir, relacionadas à imprensa, redes sociais, cuidados médicos e físicos.

A preparação azulina vai até o dia 18 de janeiro, quando o time estreia no Campeonato Paraense contra o São Francisco. O jogo está marcado para as 18h, no estádio Mangueirão. Além do Parazão, o Leão Azul ainda terá a disputa da Copa Verde, Copa do Brasil e Série B do Brasileirão.