Novo atacante do Remo, Felipe Vizeu sofreu com lesões nos últimos anos; veja média de gols e jogos

O Remo anunciou, no dia 31 de dezembro, a contratação do atacante Felipe Vizeu, ex-Flamengo-RJ e com passagens por Grêmio-RS, Ceará-CE Atlético-GO e Cricíuma-SC. O jogador chega a Belém como o reforço mais badalado da temporada azulina até então, mas os números recentes justificam essa festa? A equipe de O Liberal procurou dados do jogador e detalhou alguns pontos importantes, como sequência de jogos, titularidade, gols, minutos jogados e histórico de contusão.

Felipe Vizeu, de 27 anos, surgiu como uma das grandes promessas do Flamengo. Iniciou nas categorias de base do América-MG, mas foi no Flamengo que conseguiu destaque e permaneceu no clube até 2018, quando foi negociado com a Udinese, da Itália. O atleta passou pelo Grêmio, em 2019, onde fez 26 partidas e em 2020 apenas sete jogos com a camisa do Akhmat Grozny, da Rússia. Na temporada 2020 e 2021 esteve no Ceará, somando 32 jogos no total, a maioria das vezes saindo do banco de reservas.

Atacante Felipe Vizeu no Flamengo (Gilvan de Souza / Flamengo)

Suas passagens pelo Japão defendendo o Yokohama FC foi breve, com 23 partidas e quatro gols. No futebol asiático conseguiu atuar mais tempo com titular, mas logo em seguida partiu para jogar no Sheriff, da Moldávia, onde foram apenas 10 jogos.

Vizeu retornou ao Brasil na temporada 2023, quando jogou o estadual pelo Atlético-GO e em seguida se transferiu para o Criciúma. O jogador foi peça importante neste time do Tigre, que conquistou o acesso à Série A do Brasileirão. Foram 21 partidas como titular e com gols e em jogadas que resultaram em gols.

Já na última temporada, dessa vez jogando a Série A, Copa do Brasil e estadual pelo Criciúma, Felipe Vizeu sofreu com contusões, foram três no total que o tiraram de jogos importantes. O jogador sofreu lesões na coxa, além de problemas na lombar e por último uma contusão na panturrilha, de acordo com os Trasfermarkt. Em entrevista ao Site GE Santa Catarina, ele disse que possui um problema de hérnia de disco e também lombar e que é necessário um tratamento constante.

“Na verdade eu tenho uma hérnia de disco, e a lombar é um caso que eu sempre preciso estar fazendo muito trabalho. Fazendo preventivos, até mesmo o pilates. Tive que passar por um procedimento, bem tranquilo, onde não precisei passar por cirurgia”, disse.

Vizeu com a camisa do Criciúma (Divulgação / Criciúma)

Outra contusão difícil que Felipe Vizeu teve foi na coxa, lesão grave, grau 3 e que fez o jogador passar quase cinco meses sem iniciar uma partida como titular, apenas entrando alguns minutos no segundo tempo dos jogos.

Na temporada de 2019, o jogador, quando ainda jogava no Grêmio, sofreu também uma lesão séria, dessa vez no ligamento do joelho esquerdo. Ele sofreu uma ruptura do ligamento femoropatelar e teve que passar por cirurgia.

Hoje no Remo, Felipe Vizeu chega como o jogador mais badalado nessa primeira leva de contratações. Nas últimas cinco temporadas, Vizeu esteve em campo 156 vezes em campo e possui uma média de 31 jogos por ano. No quesito gols, foram 28 marcados nos últimos cinco anos, com uma média de cinco redes balançadas por temporada.