Novos contratados do Remo desembarcam em Belém para iniciar preparação para a temporada

Os novos reforços do Remo já desembarcaram em Belém. Na noite da última quinta-feira (2), após a chegada de Pedro Rocha, quem chegou para iniciar os trabalhos com o Leão Azul foi o lateral-direito Marcelinho, os zagueiros Alvariño e Reynaldo, e o meia Pedro Castro, e na manhã desta sexta-feira (3), os atacantes Adaílton Silva e Maxwll também se apresentou para reforçar a equipe.

Os jogadores foram anunciados pelo clube azulino ainda em dezembro. No entanto, por conta do período de férias dos atletas, eles só se apresentam no time agora. Com isso, os novos contratados devem passar por exames e já iniciar a preparação física e tática com o treinado Rodrigo Santana, visando o início do Campeonato Paraense, que começa dia 18 de janeiro.

"Estou muito feliz por ter chegado aqui em Belém. Não vejo a hora de iniciar os trabalhos e estar pronto para começar o campeonato", disse o meia Pedro Castro, campeão da Série B de 2021 com o Botafogo.

VEJA MAIS

Pedro tem 31 anos e estava disputando a Série B deste ano pelo Avaí-SC. O meia tem muita rodagem no futebol nacional e internacional. Além do Fogão, o jogador atuou no Cruzeiro-MG, Santos, Santa Cruz-PE, Botafogo-PB, Tombense-MG, Dibba Al Fujairah, Lhorfakkan, ambos dos Emirados Árabes, Espanhyol, da Espanha, e outros.

Outro que destacou a empolgação para atuar com a camisa do Leão Azul foi o zagueiro Reynaldo. "É um prazer estar aqui em Belém. Estou muito feliz, espero que seja um ano abençoado, que a gente possa conseguir os nossos objetivos. Estou pronto para começar as atividades, ansioso para jogar no estádio lotado e que possamos fazer um grande ano", declarou o jogador.

O defensor estava atuando na Série B do Brasileiro pelo Goiás-GO. O atleta ainda tem passagens pelo Mirassol-SP, Ponte Preta-SP, Athletico-PR, Tombense-MG, Juventude-RS, Moreirense, de Portugal, Cruzeiro-MG, Coritiba-PR e Vitória-BA.

Até o momento, os últimos a desembarcarem na capital paraense foram Adailton e Maxwell.

Adaílton retorna ao futebol brasileiro após 10 temporadas no Japão. Lá, o atleta fez carreira no Júbilo Iwata, FC Tokyo e Ventforet Kofu, seu último clube. Já o outro atacante vem de passagem pelo Operário.

Oficialmente, o Remo abre a temporada no dia 18 de janeiro, quando enfrenta o São Francisco, no Mangueirão, pela primeira rodada do Parazão. A equipe azulina já iniciou a venda de ingressos e espera casa cheia para empurrar o time no primeiro compromisso do ano.