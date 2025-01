Volante do Remo aprova contratações do clube e exalta projeto do Leão: ‘bom investimento’

Começou o ano no Baenão e o elenco azulino trabalhando forte na pré-temporada. Após 10 anos longe do Brasil, o volante Dener, retorna ao país com a missão de ajudar o Remo em uma das temporadas mais esperadas pelo clube, no retorno do Leão à Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador comentou sobre o projeto do Remo e avaliou as novas contratações que estão sendo anunciadas pelo clube.

“Foram treinos bons, fortes e deu pra sentir o calor daqui também. Me sinto muito melhor do que quando cheguei, deu pra sentir a evolução nos treinos e temos melhorados em várias áreas e a cada dia assimilando melhor o que o professor quer”, disse.

Como o professor quer

O técnico Rodrigo Santana segue trabalhando com o elenco e aos poucos os jogadores vão se ajustando ao esquema do comandante. Dener afirmou que gosta de fazer a sua parte como volante, mas quando possível, se arrisca ao ataque.

“O professor quer utilizar os jogadores que estavam aqui para nos repassar uma ideia de como ele gosta de jogar. Estou me esforçando para pegar essas ideias o mais rápido possível, o que ele quer extrair da equipe, dos volantes. Busco cumprir minha função, mas gosto também de ir ao ataque, entrar na área, buscar um passe pra gol”, falou.

Dener na sua apresentação oficial no Remo (Samara Miranda/Ascom Remo)

Estreia

A diretoria do Remo anunciou o início das vendas de ingressos para a estreia do clube no Parazão, dia 18 de janeiro, contra o São Francisco, no Mangueirão. Dener se mostrou surpreso e disse que está ansioso para encontrar o torcedor no Colosso do Bengui.

“Os ingressos já estão à venda, primeiro jogo da temporada o torcedor quer ter o contato com a equipe. E assim como eles estamos ansiosos para esse encontro e poder dar alegria a eles”, comentou.

Experiência com as novas contratações

Aos 32 anos e com experiência na Europa, Dener está gostando das contratações que a diretoria do Remo vem fazendo. O jogador disse estar feliz com as chegadas de novos companheiros e que isso só vem fortalecer o projeto do clube.

“Nos deixa muito feliz saber que o trabalho da direção e staff do clube estão sendo bem feito, que essas contratações vão fortalecer a equipe e nos ajudar nos objetivos do ano. Desde quando iniciamos as conversas, já me falavam que o projeto do Remo era grande e que seria feito um bom investimento e dá pra perceber que era verdade com essas contratações”, falou.

Recepção

Alguns jogadores remanescentes da temporada 2024 fazem um papel fundamental para os novos contratados de 2025. Eles repassam aos novatos como é o ambiente do clube e a força, pressão e calorosa cobrança da torcida. Para Dener isso é muito válido e afirmou que é perceptível o quanto o torcedor azulino vive o clube com intensidade.

“Eles passaram muitas coisas boas. É um período importante, tanto para conhecer o clube, comissão, jogadores, mas principalmente a torcida e o dia a dia. Esse contato com os torcedores na rua, nos motoristas de aplicativo. O que nos passam e o que dá para perceber é que é uma torcida louca e apaixonada pelo Remo. Sabemos que tem pressão, mas quando se faz um bom trabalho é algo incrível e estamos ansiosos em dar alegria à torcida”, disse.

Carreira

Dener é natural de São Paulo (SP) e foi formado nas categorias de base do Tricolor do Murumbi. Teve passagens pelo Paulista-SP, Guarani-SP, além de Ituano-SP e América-RN, seu último clube no Brasil, antes de viajar para Europa, em 2014. Em Portugal defendeu o Portimonense por oito temporadas, além de ter jogado em duas pelo Al-Tai, da Arábia Saudita. No seu último ano realizou 29 partidas pelo Portimonense e marcou dois gols.