Dodô destaca evolução na pré-temporada e adaptação ao esquema do Remo

O meia Dodô, recém-contratado pelo Remo para a temporada 2025, falou sobre os primeiros dias de trabalho com o elenco azulino. Segundo o jogador, o período inicial de preparação foi produtivo e marcado por uma evolução em diversos aspectos.

"Acho que foi muito produtivo esse tempo de treinamento, esse início de pré-temporada. Acho que a gente conseguiu evoluir na parte física, técnica e tática também. Acredito que a gente termina esse 2024, essa pré-temporada, muito bem. Evoluimos bastante”, afirma Dodô.

A adaptação ao esquema proposto pelo técnico Rodrigo Santana também tem sido um dos desafios iniciais. O treinador utiliza um sistema com três zagueiros e três atacantes, o que colocou Dodô em uma posição mais avançada, na ponta. Apesar disso, o jogador está confiante no processo de adaptação e destacou a parceria com os companheiros de equipe.

"Por ser um grupo novo, muitas pessoas chegando, a gente vem evoluindo bastante. O esquema de jogo do Rodrigo geralmente utiliza três zagueiros e três homens lá na frente. É a primeira vez que o jogo nessa posição, mas estou gostando, estou me adaptando. Estou tendo uma conexão muito boa com o pessoal da frente, o Ytalo, o Jaderson também tem me ajudado muito, o Pavani, que é o cara que mais me dá a bola entre as linhas, para eu poder participar mais do jogo. Está sendo muito produtivo", destaca.

Dodô também citou a expectativa pela estreia oficial em 2025, contra o São Francisco, no próximo dia 18, pelo Parazão. "O que o jogador mais gosta é dos 90 minutos, estar jogando sempre. A gente está bastante ansioso para ter esse primeiro encontro com a torcida. O pessoal que está há mais tempo já falou que sempre temos estádio cheio, a torcida sempre aparece. Espero que a gente possa fazer uma grande partida nesse início e tenha essa conexão legal entre a torcida e os jogadores. A gente faz a nossa parte dentro de campo, o torcedor tem certeza que vai fazer a dele também para a gente conseguir as vitórias", encerra.