Remo anuncia mais um zagueiro para a temporada 2025; veja

O Clube do Remo anunciou a contratação de mais um reforço para a temporada 2025. O zagueiro Reynaldo, de 27 anos, será uma das opções para fortalecer o elenco azulino nas competições programadas para os próximos meses. Natural de Catanduva-SP, o zagueiro estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Goiás e agora se junta ao elenco comandado pelo técnico Rodrigo Santana.

Reynaldo tem experiência em diversas equipes, como Mirassol, Tanabi, Ponte Preta, onde começou a carreira nas categorias de base, Athletico Paranaense, Tombense, Juventude, além do Moreirense, de Portugal, e também Cruzeiro, Coritiba e Vitória.

Ao falar sobre sua chegada ao Leão, o jogador destacou sua motivação. “Estou muito feliz em vestir a camisa do Rei da Amazônia. Venho para contribuir com o clube e alcançar as metas da temporada”, afirmou. Ele desembarcou em Belém no dia 2 de janeiro para realizar os exames médicos.

Desde o término oficial das competições deste ano, o Leão Azul vem anunciando os novos nomes para compor o elenco de 2025. O setor que mais ganhou reforços, inclusive, pertence ao novo contratado. Hoje, o Remo possui dois zagueiros remanescente, Jonílson e Rafael Castro, além dos contratados Lucão, Ivan Alvariño e, por fim, Reynaldo.

Também assinaram com o Remo o lateral-direito Marcelinho, os meias Dodô, Guty, Pedro Castro e Dener, além dos atacantes Pedro Rocha, Maxwell e Adaílton. O primeiro jogo da temporada de 2025 será no próximo dia 18, contra o São Francisco, pela primeira rodada do Campeonato Paraense.

Ficha Técnica

Nome completo: Reynaldo César Moraes

Data de nascimento: 03/01/1997

Idade: 27 anos

Naturalidade: Catanduva-SP

Peso: 86kg

Altura: 1,86cm

Clubes: Mirassol, Tanabi, Ponte Preta, Athletico Paranaense, Tombense, Juventude, Moreirense, de Portugal, Cruzeiro, Coritiba, Vitória e Goiás.