Técnico do Remo, Rodrigo Santana fala sobre conversas com Alan Kardec: 'Não fechou as portas'

O atacante Alan Kardec, 35 anos, é a grande tentativa do Remo para a próxima temporada. O jogador deixou o Atlético-MG após três temporadas e ainda não acertou o seu próximo destino. Em coletiva, o treinador azulino Rodrigo Santana falou sobre as conversas com o atleta. Segundo o técnico, ainda não tem nada fechado, mas o atleta ainda não descartou o Leão Azul.

"Conversei com o próprio Alan [Kardec]. Ele saiu de um contrato grande agora, três anos no clube. Está ouvindo outras propostas, mas não fechou as portas para a gente. Infelizmente aconteceu aquela situação do assalto da mudança dele, ele também está fazendo seus cursos lá e está ouvindo propostas. É um cara gentil, educado, sempre vai ter proposta para ele e vai vencer a melhor, quem consegui apresentar o melhor projeto", declarou o técnico.

Na última sexta-feira (27), o jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, disse que o jogador poderia ser anunciado nos próximos dias. O atacante teria procurado informações sobre a estrutura da cidade para a trazer a família.

A contratação de Alan Kardec teria sido um pedido de Rodrigo Santana. O treinador trabalhou com o atacante no clube mineiro e gostaria de ter o atleta no Leão Azul para 2025. O técnico azulino destacou que a chega do jogador ajudaria o time, não só pela técnica, mas também pela experiência.

"O Kardec encaixa [no meu time], como encaixa em qualquer time da Série A. É um excelente jogador, tem experiencia e tem um espírito de liderança muito grande. A gente sabe que a concorrência é muito grande [para a contratação]. E a primeira pergunta que eles fazem é como é a escola para os filhos, como é a estrutura da cidade", afirmou o treinador.

Alan Kardec tem 33 anos e fez três temporadas com a camisa do Galo. Na equipe mineira, o atleta teve uma passagem discreta e foi reserva da posição. Ao todo, o atacante atuou em 53 partidas, marcou quatro gols e deu uma assistência. Antes disso, o brasileiro estava no futebol chinês. Jogou cinco temporadas pelo Chongqing Dangdai e uma pelo Shandong Luneng.

No currículo, o jogador também acumula passagens pelo São Paulo e Palmeiras, onde se destacou, Benfica, de Portugal, Santos, Internacional e Vasco, clube em que começou a carreira.