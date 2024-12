Alan Kardec busca informações sobre Belém e pode ser anunciado pelo Remo nas próximas horas

O atacante Alan Kardec, finalista da Libertadores deste ano com o Atlético-MG, pode fechar com o Remo nas próximas horas. A informação foi confirmada pelo jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+. Pela manhã, no programa Liberal+ Notícias, o repórter disse que o jogador tem poucas propostas nas mãos e já está buscando mais informações sobre a vida em Belém, caso concretize a transferência.

"O jogador tem duas propostas da Série A, uma do Remo e outra de um clube da Série B. Ele já procurou informações sobre Belém: se há boas escolas para os filhos, se há um centro de treinamento, onde o time jogará e como é a torcida. O Alan Kardec, não estou cravando, pode fechar com o Remo nas próximas horas ou dias", explicou.

Conforme já havia sido noticiado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal e confirmado pelo vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, Alan Kardec está na mira azulina e possui proposta para se transferir do Atlético-MG. Inclusive, o salário oferecido ao atleta ultrapassa a marca de R$ 200 mil.

A contratação do atacante teria sido um pedido especial do treinador Rodrigo Santana, que também já trabalhou no clube mineiro. Com isso, o Remo foi atrás do jogador para estudar a possibilidade de trazê-lo para disputar a Série B de 2025.

Os rumores sobre a possível ida do jogador para o Remo aumentam cada vez mais. Por meio das redes sociais, o Atlético-MG se despediu do atacante após três anos e desejou sorte ao atleta no próximo ciclo.

"Com o contrato chegando ao fim, o atacante se despede do Galo após três temporadas. Boa sorte na sequência da carreira", escreveu o clube.

No Galo, o atleta teve uma passagem discreta, sendo reserva em sua posição. Durante esse período, o atacante atuou em 53 partidas, marcou quatro gols e deu uma assistência. Antes disso, Alan estava no futebol chinês, onde jogou cinco temporadas pelo Chongqing Dangdai e uma pelo Shandong Luneng.

Além disso, Kardec tem passagens pelo São Paulo e Palmeiras, onde se destacou, além de Benfica (Portugal), Santos, Internacional e Vasco, clube onde começou a carreira.