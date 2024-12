Conheça a história do clássico Re-Pa que é disputado às 6h da manhã

A rivalidade do clássico entre Remo e Paysandu muitas vezes ultrapassa os jogos oficiais e chega ao futebol amador. É o caso do grupo “Peladeiros do Amanhecer”, que se reúne todos os anos às 6h do dia 26 de dezembro, para disputar o clássico Re-Pa.

A tradição começou em 1996, quando amigos apaixonados pelo futebol passaram a se reunir para disputar jogos de forma amadora. Pouco mais de 12 anos depois, em 2004, passaram a jogar no formato do clássico Re-Pa, desde então foram mais de 50 jogos, realizados duas vezes por ano, com resultados equilibrados, atraindo mais de 1.500 jogadores ao longo da história.

Neste ano, o time do Paysandu levou a melhor, e em 2025, os planos do grupo são de aumentar o número de jogos, segundo Isaac Nunes, integrante do grupo e organizador das partidas.

“Essas peladas de final de ano fortalecem ainda mais a paixão pelo nosso futebol. No próximo ano queremos promover um encontro mensal, resgatando a energia que já atraiu mais de 1.500 peladeiros ao amanhecer de Belém”, disse.