Em apresentação do staff, executivo do Paysandu fala em reduzir elenco para 2025

Nesta quinta-feira (26), o staff bicolor fez a sua apresentação oficial no estádio da Curuzu. Ainda sem o elenco, foi a vez de quem trabalha fora das quatro linhas. Membros da comissão técnica, departamento médico e analistas, entre outros, compareceram à casa bicolor para se reunir com a diretoria de futebol e o executivo do clube, Felipe Albuquerque. Ao final, o próprio Felipe conversou com a imprensa e deu alguns detalhes de como será a preparação do clube para 2025.

"Iniciamos hoje a temporada de 2025, ano em que teremos cinco competições pela frente. Nos preparamos da melhor forma possível e tivemos a necessidade de nos apresentar logo após o Natal. Hoje foi a apresentação de todo staff. Fizemos uma reunião de alinhamento e amanhã iniciamos o trabalho com os atletas, que já vão trabalhar em dois períodos, totalmente focados nas competições e no dia 12, quando teremos uma disputa de título muito importante para nós", disse, referindo-se à Supercopa Grão-Pará contra a Tuna Luso.

Felipe Albuquerque reuniu com os membros do futebol bicolor que atuam fora das quatro linhas.

Segundo ele, a partir desta sexta os jogadores que desembarcarem já devem passar por uma série de exames e iniciar os treinos em dois períodos, antes do recesso do réveillon. "Amanhã teremos boa parte dos atletas, mas o restante do elenco chegará nos próximos dias. Jogadores da série A competiram até o dia 6 ou 8. Dos atletas de fora do Brasil, alguns tinham ajustes de passagem. A maior parte se apresenta amanhã para fazer exames médicos, odontológicos e cardiológicos. E dia 3, os atletas que estão contratados estarão aptos e à disposição da comissão técnica", informou.

Um detalhe importante dito pelo executivo foi quanto ao número de jogadores. Hoje, segundo ele, o Papão tem 22 atletas fechados, incluindo aqueles que possuem pré-contrato assinado, além dos anunciados, remanescentes e jogadores da base. Todavia, o número total de atletas deve ser menor, se comparado ao elenco da temporada de 2024.

"Com a contratação do Henrique Bittencourt a intenção é monitorar constantemente. Nosso objetivo não é finalizar o elenco o mais rápido possível, mas, sim, fazer um plantel com muita qualidade. Vamos reduzir o número de atletas. Quando chegamos aqui o Paysandu tinha 40, porém, vamos trabalhar com menos e por isso vamos ser assertivos. Dia 18 é nossa estreia no Parazão", adiantou, sem esquecer do "caso Esli Garcia" e a indecisão sobre o futuro no clube.

"Ele vai se enquadrar como todos os outros. Estamos trabalhando no prazo estimado. O caso dele é especial pelo atleta que é. Mas estamos tratando como todos os outros prazos. Hoje o Esli é um atleta livre e cabe a ele escolher onde vai atuar. O Paysandu já mostrou interesse e ajustou tudo aquilo dentro das possibilidades, agora cabe a ele ver o que é melhor", encerrou.