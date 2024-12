Paysandu: Comissão e Staff se apresentam hoje (26) na Curuzu para iniciar a pré-temporada

Vai começar a preparação do Paysandu para o ano de 2025. O clube bicolor irá retornar com as atividades do departamento de futebol nesta quinta-feira (26), porém, sem jogadores. Apenas a comissão técnica, membros do staff, que irão reunir e organizar a pré-temporada do clube, que será toda feita no Estádio da Curuzu e também no Centro de Treinamento Raul Aguilera, no bairro da Águas Lindas, na grande Belém.

O Paysandu segue o cronograma para iniciar a sua pré-temporada. Após um ano em que o clube conquistou seu 50º título do Parazão de forma invicta, o tetracampeonato da Copa Verde e também conseguiu a sua permanência na Série B, o momento é de correr contra o tempo para dar aos jogadores a melhor estrutura para esse início de pré-temporada.

Nesta quinta-feira, os membros da comissão técnica e também todo o staff do clube que envolva o futebol, irá se reapresentar no Estádio da Curuzu. A reunião entre eles irá ocorrer às 16h e nesta reunião serão debatidos horários e formas de como será a rotina de treinamentos, avaliações físicas e exames médicos dos jogadores, que irão se apresentar no clube amanhã (27), também na Curuzu.

O pré-temporada irá ser interrompida nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, por conta do Réveillon, com os atletas e membros da comissão técnica retornando aos trabalhos no dia 2 de janeiro. O tempo será curto para a equipe alviceleste, que terá o primeiro compromisso na temporada 2025 no dia 11 de janeiro, na grande final da Supercopa Grão-Pará, no clássico diante da Tuna Luso, no Mangueirão, já valendo o primeiro troféu da temporada.

Nesse período sem jogos na Curuzu, o estádio bicolor passou por melhorias no gramado, que foi bastante castigado com jogos e treinamentos durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2025, além da Supercopa Grão-Pará, o Paysandu terá pela frente as disputas do Campeonato Paraense, da Copa Verde, Copa do Brasil, além da Série B, principal foco do clube na temporada.