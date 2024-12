Campeão com o Paysandu em 2024, meia é anunciado em clube da Série C; saiba mais

Após conquistar um acesso à Série B do Brasileirão, dois títulos e ter ajudado na permanência do Paysandu na Série B de 2024, o meia Robinho já possui um novo clube para a temporada 2025. O jogador de 37 anos fechou contrato com o Brusque-SC, equipe rebaixada para a Série C neste ano.

O clube catarinense confirmou a contratação do meio-campista através de suas redes sociais. Ele é o primeiro reforço do Brusque para a temporada 2025 e, possui vínculo com o clube até o término da Série C do Campeonato Brasileiro.

Robinho deixou seu nome na galeria dos campeões do Papão (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Experiente e com bastante rodagem no futebol nacional, Robinho volta para Santa Catarina (SC), após duas temporadas, já que o meia defendeu as cores do Avaí-SC, antes de jogar pelo Paysandu. Já pelo clube paraense, Robinho esteve em campo 55 vezes em duas temporadas, com ele sendo destaque na conquista do acesso à Série B em 2023. Pelo clube bicolor foram dois títulos, um do Parazão e outro da Copa Verde, além de dois gols e cinco assistências.

Robinho foi destque do paysandu na temproada 2023 (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Na carreira, Robinho teve passagens por vários clubes, alguns deles o meia foi destaque. Além do Avaí-SC e Paysandu, ele defendeu o Santos-SP, Grêmio-RS, Cruzeiro-MG e Coritiba-PR. O atleta acumula títulos importantes como a Libertadores de 2011 pelo Santos, além de três conquistas da Copa do Brasil. No ano de 2025 o Brusque de Robinho terá as disputas do Campeonato Catarinense, a Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro da Série C.