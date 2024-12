Esli Garcia no Leão? Jogador do Paysandu é oferecido ao Vitória-BA, afirma dirigente

O atacante Esli Garcia está com o destino incerto para a próxima temporada, e a Curuzu não parece estar nos planos do venezuelano, que vive um imbróglio com o Paysandu. Em busca de um possível novo destino no mercado brasileiro, o jogador foi oferecido ao Vitória-BA, o que foi confirmado pelo diretor de futebol do clube.

Em entrevista ao Canal do Dinâmico no YouTube, na última quinta-feira (19/12), Manoel Tanajura Neto, diretor do Leão da Barra, contou que o artilheiro do Papão na Série B foi ofertado ao time, mas está em processo de análise pela diretoria.

“Estamos analisando ainda, porque é um atleta com baixa experiência no Brasil, então a gente está buscando nos cercar com o máximo de informações possível para tomar uma decisão. Mas é um atleta que, sim, foi nos oferecido, mas estamos tirando informações para tomar a decisão mais assertiva possível”, disse.

O Paysandu é o primeiro clube brasileiro do venezuelano de 24 anos, que antes atuou no Deportivo Táchira, Portuguesa e UCV, na Venezuela, e no Santiago Wanderers, no Chile. E foi com a camisa bicolor que o atacante se destacou, ganhando o status de ídolo na temporada 2024, quando marcou 14 gols em 45 partidas, sendo 10 deles na Série B, competição em que foi o artilheiro do time.

Com o fim da Segundona, o destino do atacante ficou em aberto, e as negociações com o Paysandu não estariam caminhando. O maior rival do time, o Clube do Remo, também estaria interessado no jogador, mas aguarda a resolução do imbróglio entre Esli e o Papão.