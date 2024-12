Mais um estrangeiro? Paysandu negocia com zagueiro da Seleção Boliviana

O Paysandu está em busca de contratações para a montagem do elenco para a temporada 2025. Um dos jogadores que o clube alviceleste iniciou negociação é o zagueiro boliviano Luís Haquin, de 27 anos, que estava disputando a Série B deste ano pela Ponte Preta-SP. A informação é do jornalista Lucas Rossafa.

Natural de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia teve a sua primeira experiência no futebol brasileiro neste ano, atuando pela Macaca. O jogador pertence ao Bolívar, da Bolívia, e jogou pela Ponte Preta por empréstimo. Atuando pelo clube alvinegro de campinas (SP) foram 13 partidas e uma assistência.

Luís Haquin possui passagens por vários países e atuou na Bolívia pelo Oriente Petrolero, Bolívar e o Bloomimg. O zagueiro atuou também no México, onde defendeu o Puebla, além de ter jogado no Melipilla, do Chile, Carlos Mannucci, do Peru e o Deportivo Cali, da Colômbia. Nas três últimas edições da Copa América [2019, 2021 e 2024], Luis Haquin foi convocado para defender a Seleção Boliviana, somando sete partidas oficiais por seu país.

Caso o Paysandu feche com o zagueiro boliviano, ele será o quinto jogador estrangeiro confirmados no elenco de 2025. Os outros jogadores de fora do país que estão certos com o Paysandu são o zagueiro uruguaio Yeferson Quintana, o meia paraguaio Pedro Delvalle, o atacante chileno Matías Cavalleri e o argentino Benjamín Borasi.

Na temporada 2025 o Paysandu terá cinco competições para disputar. A primeira é a Supercopa Grão-Pará, contra a Tuna, em jogo único, abrindo o calendário do futebol paraense, além do Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e fecha com o Campeonato Brasileiro da Série B, principal foco do clube na temporada.