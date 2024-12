Remo negocia com meio-campista campeão pelo São Paulo; saiba detalhes

Após anunciar três jogadores antes do Natal, o Remo busca para fechar com novos atletas antes do Réveillon. De olho no mercado, a diretoria do Leão Azul está de olho no meio-campista Luan, de 25 anos, que pertence ao São Paulo-SP, mas que jogou a temporada 2024 pelo Vitória-BA. A informação foi confirmada pelo técnico do Remo, Rodrigo Santana, aos jornalistas Pedro Rocha e Marcelo Braga, do Globo Esporte São Paulo.

O técnico do Remo informou que o nome do meio-campista Luan esteve em pauta, mas que a negociação ainda não evoluiu por conta do alto valor salarial do jogador.

“Chegou o nome do Luan, é um jogador interessante, mas em relação ao orçamento não conseguimos chegar a uma conclusão ainda, é um salário bastante alto do Luan, mas é um nome que esteve em pauta com a gente”, disse.

Luan é natural de São Paulo (SP) e iniciou sua carreira nas categorias de base do Tricolor Paulista. Em 2018 iniciou no profissional e foi ganhando espaço na equipe e nas últimas cinco temporadas esteve em campo em 188 partida pelo clube paulista, além de ter sido campeão estadual 2021 e da Copa do Brasil em 2023. Neste ano o São Paulo emprestou o atleta ao Vitória, por onde realizou 27 jogos. O atleta agrada ao técnico Rodrigo Santana por ele desempenhar tanto a função de volante, quanto a função de meia.

Enquanto isso, o Remo segue realizando sua pré-temporada no Estádio Baenão, em Belém. Esse início de atividade conta apenas com jogadores remanescentes do acesso, atletas das categorias e base e também contratações que estavam livres no mercado e não precisam cumprir o período de férias. O restante das contratações azulinas só chegarão a Belém a partir do dia 2 de janeiro, onde passarão por exames médicos e avaliações físicas.