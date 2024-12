De olho na Série B 2025, Remo acerta a contratação de atacante ex-Flamengo, Cruzeiro e Grêmio

O Remo anunciou na tarde desta segunda-feira (23) a contratação do atacante Pedro Rocha, de 30 anos, que estava na Série A do Campeonato Brasileiro, atuando pelo Criciúma-SC. O jogador é mais uma contratação azulina visando a temporada 2025, ano de retorno do Leão Azul à Série B.

Pedro Rocha é natural de Vila Velha (ES) e acumula passagens pelo Flamengo-RJ, Cruzeiro-MG, Grêmio-RS, Athletico-PR, Fortaleza-CE e Criciúma-SC, além de ter jogado uma temporada na Rússia, no Spartalk Moskva. O novo atacante do Leão Azul afirmou estar feliz com o novo clube na carreira e afirmou que chega ao Remo para fazer uma grande temporada.

"Feliz com esse novo desafio de defender esse time de tradição do Clube do Remo. Chego para ajudar e fazer um grande ano juntos aos meus companheiros para conquistar os objetivos", disse em entrevista ao site oficial do Leão Azul.