Remo fecha com meia que foi campeão Brasileiro com o Botafogo-RJ; saiba detalhes

O Remo anunciou a terceira contratação nesta véspera de Natal (24). O Leão Azul fechou com o meia Pedro Castro, de 31 anos, que estava disputando a Série B deste ano pelo Avaí-SC, além de ter sido campeão Brasileiro da Série B em 2021 com a camisa do Botafogo-RJ.

O novo meia azulino falou que está contente com o novo desafio na carreira, o primeiro no Norte do Brasil e afirmou da tradição que o Remo possui no futebol nacional.

“Muito feliz com esse novo desafio na minha carreira e agora representar vestindo a camisa do Rei da Amazônia, um time de tradição, com uma torcida fantástica”, comentou.

Pedro Castro é experiente e possui lastro na Série B do Campeonato Brasileiro, onde jogou defendendo o Cruzeiro-MG, Botafogo-RJ, clube que conquistou o título da Série B, além do Avaí-SC, equipe que defendeu nesta temporada em 33 partidas, marcando dois gols e dando uma assistência. Ele também teve uma passagem pelo Emirados Árabes Unidos, onde defendeu o Dibba Al Fujairah e também o Lhorfakkan, além de ter jogado na Espanha pelo Espanyol. Também defendeu o Santos, clube onde iniciou a carreira, além do Paraná, Santa Cruz-PE, Botafogo-PB e Tombense-MG.

O novo meio-campista do Remo possui chegada marcada para início do mês de janeiro, já que precisa cumprir seu período de férias.

FICHA TÉCNICA - PEDRO CASTRO

Meio-campo

Nome completo: Pedro Henrique de Castro Silva

Data de nascimento: 05/02/1993

Idade: 31 anos

Naturalidade: Volta Redonda-RJ

Peso: 80kg

Altura: 1,80cm