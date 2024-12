Presente de Natal! Remo anuncia atacante que estava no Japão e zagueiro argentino

O Remo segue atento ao mercado e contratando novos jogadores para a temporada 2025 mesmo em meio as festas de fim de ano. Na manhã desta terça-feira (24), véspera de Natal, o Leão anunciou a contratação de mais dois atletas, o atacante Adailton e o zagueiro argentino Ivan Alvariño, de 34 e 23 anos, respectivamente. Adaílton estava atuando no futebol japonês pelo Ventforet Kofu, já Alvariño estava no Amazonas-AM. O defensor é cria do Boca Juniors-ARG. Na segunda (23), o clube acertou com o também atacante Pedro Rocha, ex-Flamengo.

Em entrevista ao site oficial do Remo, Adaílton falou sobre voltar a atuar no Brasil. “Feliz pela oportunidade e depois de anos jogando fora, retorno ao Brasil para atuar em um clube de tradição que é o Remo. Vamos juntos em busca dos objetivos em 2025”, afirmou.

Alvariño, também em entrevista ao site do Leão, demonstrou estar empolgado com o novo desafio da carreira. “Muito feliz em vestir a camisa do Clube do Remo em 2025. Espero fazer um grande ano e conquistar os objetivos”, ressaltou.

Em 2025, o Remo terá um calendário extenso pela frente com várias competições. O time azulino disputará o Parazão, Copa do Brasil, Copa Verde e Série B.

FICHAS

Adaílton

Nome: Adaílton dos Santos da Silva

Data de Nascimento: 06/12/1990 (34 anos)

Local de Nascimento: Camaçari-BA

Posição: Atacante

Clubes: Fortaleza-CE, Vitória-BA, Athlético-PR, Ituano-SP, Joinville-SC, Ponte Preta-SP, Paraná-PR, Júbilo Iwata-JAP, FC Tokyo-JAP e Ventforet Kufu-JAP.

Ivan Alvariño

Nome: Alexis Ivan Alvariño

Data de Nascimento: 01/02/2001 (23 anos)

Local de Nascimento: Gregorio de Laferrere-ARG

Posição: Zagueiro

Clubes: Boca Juniors-ARG, Guarani-SP e Amazonas-AM

A dupla se apresenta ao clube em janeiro para realizar exames médicos e em seguida serão integrados ao elenco.