Rodrigo Santana fala sobre dificuldade do Remo no mercado: 'Brasil se tornou a Dubai da América'

Em pré-temporada, o Remo ainda monta o elenco para o próximo ano. Até o momento, o clube azulino já anunciou nove novos jogadores, mas outros nomes ainda podem chegar. Em entrevista para o podcast Central do Mercado, do Globo Esporte de São Paulo, o treinador Rodrigo Santana falou sobre as dificuldades que o clube azulino tem encontrado no mercado. Segundo o técnico, as negociações estão ficando cada vez mais caras, no entanto, apesar desse problema, o comandante afirmou que o time montado está forte e deve corresponder às expectativas.

"Estamos muito atento ao mercado aqui da América do Sul. A gente tem muitos amigos na China, Colômbia, Paraguai, e lá o jogador ganha 8 mil dólares e quando é oferecido aqui é 40 a 50 mil dólares. O Brasil se tornou a Dubai da América em termos de futebol. Os atletas estão vendo o Brasil como um mercado muito bom, que vem pagando muito bem. Por isso que tem atraído bastante treinadores e jogadores. Então, a gente está tendo algumas dificuldades dentro do marcado, mas nada que fuja do nosso controle. Acho que a gente está montando um time que vai consegui proporcionar um bom futebol", declarou Rodrigo Santana.

A última contratação do Remo foi o meia Pedro Castro, ex-Botafogo. O atleta foi o "presente" de Natal para os torcedores que ainda aguardam uma super contratação. Entre os nomes pretendidos pelo Leão Azul está o meia Luan, do São Paulo, e o atacante Alan Kardec, que estava em negociação com a equipe.

Conforme a declaração de Rodrigo Santana, o Remo não deve anunciar um novo jogador nos próximos dias. Segundo o técnico, a equipe busca mais um lateral-esquerdo e segue monitorando o mercado para contratações até o fim da janela.

"Acredito que não tenha nenhum nome por enquanto. Ainda estamos no mercado, buscando mais um lateral-esquerdo. Mas a gente vem formando uma equipe bastante competitiva, conseguimos renovar com alguns atletas do acesso, que merecem toda a valorização e buscamos algumas peças pontuais para iniciar o ano. Vamos ver até a próxima janela, se tiver uma carência maior dentro do elenco, vamos precisar buscar", completou o treinador.

O primeiro compromisso do Remo na temporada de 2025 é contra o São Francisco, pelo Campeonato Paraense. O time azulino estreia no dia 18 de janeiro, no Mangueirão.