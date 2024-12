Atacante ex-Flamengo e que estava no Criciúma é sondado pelo Remo

O Remo anunciou um pacote de três jogadores antes do Natal, mas ainda busca peças para compor o elenco para 2025. Um dos jogadores que o clube possui interesse é do atacante Felipe Vizeu, de 27 anos. Segundo o site RTI Esporte, o atleta foi sondado pela equipe paraense.

Felipe Vizeu é cria das categorias de base do Flamengo-RJ e estava nesta temporada atuando pela equipe do Criciúma-SC, na Série A, mas acabou sendo rebaixado com o clube para a Série B. Vizeu foi uma indicação do técnico azulino Rodrigo Santana ao staff do Leão, porém, as negociações não evoluíram por conta do valor do salário do atleta, que recebia no clube catarinense em torno de R$ 200 mil.

Felipe Vizeu tem contrato com o Criciúma até o final deste ano e conversa com a diretoria do clube carvoeiro para estender o vínculo, porém, o fato do Criciúma ter caído para a Série B, dificultam um pouco a sua permanência no Tigre. Com essa situação, Vizeu acabou recebendo sondagens e propostas de outras agremiações, mas ainda nada foi decidido pelo jogador.

Na atual temporada, Felipe Vizeu esteve em campo em 37 partidas e marcou sete gols. Cria das categorias de base do Mengão, ele acumula passagens pelo profissional do Flamengo, Grêmio-RS, Ceará-CE, Atlético-GO e nas últimas duas temporadas vestiu a camisa do Criciúma. Fora do Brasil atuou na Itália, Rússia, Japão e também na Moldávia