Remo deve fazer amistosos com o Castanhal e Bragantino antes do início do Parazão

A preparação do Remo para a próxima temporada segue forte para o próximo ano. O time azulino deve fazer pelo menos dois amistosos antes do início do Campeonato Paraense, que começa no dia 18 de janeiro. Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de OLiberal, os jogos preparatórios do Leão Azul devem ser contra o Castanhal e Bragantino.

Apesar de ser certo o desejo pelas partidas amistosas do clube azulino, ainda não se sabe quando e onde serão realizados os jogos. Vale destacar que tanto o Castanhal quanto o Bragantino fazem parte do mesmo grupo que o Remo no Parazão. As equipes também estão em pré-temporadas, focadas na disputa do Campeonato Paraense.

Os amistosos são importantes para Remo que busca se fortalecer para iniciar o ano bem. O Leão Azul iniciou a preparação no último dia 4 de dezembro, com o elenco remanescente do time que conquistou o acesso à Série B. Até o início de janeiro, os novos contratados devem chegar no clube para reforçar a equipe.

Assim, com o ano acabando, os amistosos do time azulino podem ser realizados já em 2025, com os novos atletas. O Remo, assim como nos últimos anos, faz a pré-temporada em Belém, no estádio Baenão, onde conta com um departamento médico de ponta que auxilia na preparação e fortalecimento dos atletas.

Em duelo contra o São Francisco, o Leão Azul vai fazer a abertura do Campeonato Paraense de 2025. A partida será no dia 18 de janeiro, no estádio Mangueirão. Vice-campeão em 2024, o clube azulino quer deixar o retrospecto para trás e começar a temporada bem para ir embalado para a Série B.