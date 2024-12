Paysandu anuncia lateral-esquerdo que antes 'negociava' com o Remo; veja detalhes

O Paysandu anunciou, nesta segunda-feira (30/12), a contratação do lateral-esquerdo PK. O jogador estava no Vitória-BA, disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, e, antes de ser anunciado no Papão, estava negociando com o maior rival do time: o Clube do Remo.

O jogador, de 30 anos, é natural de Madre de Deus, na Bahia, e deve passar por procedimentos do clube antes de assinar o contrato definitivo. Ele iniciou a carreira no Bahia e estava atuando na elite do futebol brasileiro, tendo passado pelo Cuiabá-MT e Vitória, onde atuou durante toda a temporada 2024, com 27 jogos, um gol marcado e três assistências.

Antes disso, atuou também no Sampaio Corrêa-MA, onde conquistou o acesso à Série B em 2019, além de ter vencido dois títulos do Campeonato Baiano: um pelo Vitória e outro pelo Bahia, em 2015.

O lateral também teve passagens por outros clubes, como Atlético-GO, Altos-PI, Audax-RJ, Osasco Audax-SP, Londrina-PR, Treze-PB, Votuporanguense-SP, Sampaio Corrêa-RJ, Cianorte-PR e Ypiranga-RS.

Negociação com o Remo

Há duas semanas, o presidente do Vitória-BA, Fábio Mota, havia dito em entrevista ao ArenaCast, programa do site de notícias Arena Rubro-Negra, que PK estaria acertado com o Clube do Remo, maior rival do Paysandu. Antes disso, o atleta teria sido sondado também pelo Ceará.

No entanto, o acerto não se concretizou com nenhum dos dois clubes, e o jogador fechou com o Papão, onde disputará em 2025 o Campeonato Paraense, a Copa Verde, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileirão.