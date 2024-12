Paysandu anuncia empréstimo de jogador que fez apenas uma partida pelo clube

O Paysandu anunciou o empréstimo do lateral-esquerdo Keffel na manhã desta segunda-feira (30). O jogador vai atuar no Portimonense, de Portugal. Segundo informações divulgadas pelo Papão, o atleta permanecerá no clube português, pelo menos, até o fim da temporada europeia de 2024/2025.

O contrato de Keffel com o Bicola é válido até novembro de 2025. Durante esse período, o Portimonense terá a opção de adquirir 100% dos direitos sobre o jogador.

Esta não será a primeira experiência de Keffel no futebol português. Antes de ser contratado pelo Paysandu, o atleta atuou no Torreense, também de Portugal, por quatro temporadas. O lateral chegou a Belém em julho de 2024, com a promessa de ajudar o time na segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro. Contudo, o jogador foi pouco utilizado.

Keffel entrou em campo apenas uma vez durante sua passagem pelo Papão. O Núcleo de Esportes de O Liberal teve acesso a informações sobre a contratação do atleta e revelou que o Paysandu adquiriu 50% dos direitos econômicos de Keffel por 50 mil euros (equivalente a mais de 304 mil reais).

A única atuação de Keffel com a camisa bicolor foi no dia 9 de agosto, contra o Santos, no Mangueirão. O jogo, válido pela 20ª rodada da Série B, contou com a entrada do lateral aos 46 minutos do segundo tempo. O duelo terminou com vitória do Peixe por 3 a 0.

Na ocasião, o Papão era comandado por Hélio dos Anjos. Mesmo com o treinador, Keffel não teve espaço no elenco principal e continuou no banco também com a chegada de Márcio Fernandes.

O jogador começou a carreira nas categorias de base do Atlético-MG, passou pelo Figueirense-SC e São Caetano-SP. Como profissional, defendeu o time paulista e Retro-PE antes de ir para Portugal e passar pelo Papão.