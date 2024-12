Destaques de Remo e Paysandu, Jaderson e Borasi avaliam a temporada e fazem planos para 2025

Personagens importantes da dupla Re-Pa em 2024, o atacante Borasi e o meia Jaderson, ambos com contrato para a temporada seguinte, conversaram com o Núcleo de Esportes de O Liberal em entrevista exclusiva. Os atletas falaram sobre viverem o melhor momento da carreira e sobre os planos para o ano de 2025, quando Paysandu e Remo estarão na Série B, além de um balanço da temporada.

Argentino bicolor

Borasi foi uma grata surpresa no elenco bicolor (Matheus Vieira/Paysandu)

Grata surpresa na temporada, sobretudo na reta final da Série B, o atacante argentino Benjamin Borasi, chegou ao Paysandu em julho e nos primeiros jogos, de forma ainda tímida em campo, atuava com a desconfiança do torcedor. Com o passar do tempo, o atleta foi ganhando força dentro do elenco e tendo boas atuações, marcando gols e assistências importantes. O jogador terminou o ano de 2024 pelo Papão com 16 jogos, três gols e duas assistências.

Antes de chegar no clube bicolor, o argentino disputou o Campeonato Gaúcho pelo São Luiz-RS e por lá teve boas atuações, chamando atenção do Papão, onde sente que fez sua melhor temporada e que sua carreira está em um movimento crescente.

“Bom, me sinto num bom momento da minha carreira, sinto que ela sempre vem crescendo e cada ano que passa é melhor. Sinto que foi um dos meus melhores anos no futebol e sempre procurei ajudar o time. Acho que um 2025 ainda melhor está chegando. Acredito que será um ótimo ano, ajudando a cumprir todos os objetivos do grupo”, afirmou

Com contrato até junho de 2025, o atleta pretende terminar a temporada seguinte no Paysandu, mas também entende que existem variáveis. “Para mim seria bom começar o ano e terminar no Paysandu, cumprindo os objetivos, mas também sei que depende de muitas coisas para que isso aconteça, ainda não tive conversas, então vamos esperar o ano passar pelo que pode acontecer e decidiremos”, enfatizou.

Nascido em Rojas-ARG, Borasi, quem tem 27 anos, começou a carreira no Sarmiento de Junin, em seguida passou por Flandria e Sant Martin San Juan, todos times argentinos. Em 2024 chegou ao São Luiz-RS e posteriormente veio para o Paysandu.

Maestro azulino

Jaderson foi a principal referência do Remo na temporada. (Samara Miranda / Remo)

Fundamental para o acesso azulino, o meia Jaderson foi um dos destaques de 2024. Natural de Porto Alegre-RS, o atleta começou a carreira na base do Cruzeiro-RS, depois foi transferido para o Athletico-PR, equipe por qual começou a jogar profissionalmente. Inclusive, no Furacão, Jaderson foi campeão da Copa Sul-Americana. Após o time paranaense, o meia atuou por Santa Cruz-PE, Sport-PE e Tombense-MG, até chegar ao time remista.

Com 42 jogos, seis gols e três assistências neste ano, o jogador entende que esse é o melhor momento da carreira e no Leão pode voltar a sua melhor fase. Inclusive, a temporada 2024 foi o que levou o Remo a renovar contrato com o jogador até 2027.

“Foi minha melhor temporada. Aqui no Remo reencontrei meu futebol e fui muito feliz, tanto no individual como no coletivo. O Remo se tornou uma família para mim e desde quando aceitei vir jogar aqui, sabia que tinha sido a escolha certa e realmente foi”, afirmou.

Como todo time grande, o Remo também tem uma torcida exigente. Apesar da pressão, Jaderson soube lidar com esse fato e garantiu que valeu a pena. “No início teve as críticas, mas sempre me dediquei muito nos treinos, trabalhei e dei meu melhor em cada jogo e valeu muito a pena. O resultado final foi o nosso acesso. Aprendi a amar esse clube que me acolheu desde a chegada. Sou grato a todos do clube que fizeram esse ano ser especial na minha carreira”, revelou.

Se o fenômeno azul é exigente, muito se deve ao torcedor azulino amar incondicionalmente o Clube do Remo. Jaderson afirmou que vai levar a torcida remista para sempre. “Sempre falo que o paraense respira futebol e isso é maravilhoso. O Fenômeno azul me abraçou e me encantou. Fico muito grato pelo carinho que recebo. É uma conexão com a torcida do Remo sem explicação e com certeza vou carregar para o resto da minha vida essa torcida”, enfatizou.

A promessa para 2025 é de um Remo muito forte e que vai brigar por títulos, segundo Jaderson. “Um time muito competitivo e em busca dos objetivos em todas as competições. Em 2025, espero fazer um grande ano, para a gente conquistar grandes coisas. No Parazão, espero dar o meu melhor e conseguir o meu primeiro título com a camisa do Remo. Com certeza, vamos entrar para vencer e buscar títulos em 2025”, ressaltou.