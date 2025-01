Novo atacante do Remo, Pedro Rocha chega a Belém para reforçar o time na temporada: 'Motivado'

As novas contratações do Remo estão chegando. O atacante Pedro Rocha, ex-Flamengo e Criciúma-SC, desembarcou em Belém na última quarta-feira (1º) para dar início aos trabalhos com o clube azulino.

O jogador é a segunda contratação do Leão Azul a se apresentar à equipe. O meia Dodô chegou ao clube ainda em dezembro, após o anúncio da chegada do atleta.

Em uma breve mensagem, o atacante disse estar ansioso e pronto para iniciar os trabalhos com a camisa azulina.

"Estou muito feliz de estar aqui, motivado para começar a trabalhar e conhecer meus novos companheiros", declarou o jogador em um vídeo publicado nos stories do Instagram.

Pedro Rocha tem 30 anos e estava no Criciúma-SC, onde disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador fez apenas sete partidas pela equipe e não marcou gols. O atacante pertencia ao Fortaleza-CE, onde iniciou a temporada de 2024. Foram 20 jogos pelo Tricolor cearense e seis assistências.

Além disso, o atacante acumula passagens pelo Flamengo-RJ, onde conquistou a Supercopa do Brasil, Cruzeiro-MG, Grêmio-RS, Athletico-PR, além de ter jogado uma temporada na Rússia, no Spartak Moskva.

Pedro também tem outros títulos importantes na carreira. Com a camisa do Grêmio, o jogador conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores. Já no Athletico-PR, o novo atleta azulino foi campeão da Copa Sul-Americana. Além disso, ele ganhou...

O nome de Pedro foi anunciado no dia 23 de dezembro, mas o atacante só pôde chegar ao Leão agora devido ao período de férias. Agora, após passar o ano de 2024 sem marcar gols, o atleta espera conseguir desencantar com a camisa do Remo.