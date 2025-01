Felipe Vizeu destaca empolgação para jogar no Clube do Remo: 'Feliz e motivado'

Como presente de ano novo para os azulinos, o Remo anunciou na noite da última terça-feira (31), último dia de 2024, a contratação do atacante Felipe Vizeu, ex-Flamengo. O atleta deve ser apresentado oficialmente na próxima semana e iniciar os trabalhos com a camisa do clube. Em uma breve mensagem, o jogador falou sobre a expectativa de atuar pelo time e prometeu comprometimento.

"Eu estou muito feliz e motivado com este novo desafio. Lutarei e horarei muito a cada dia a camisa do Remo e estou ansioso para chegar no maior clube da Amazônia. Em breve estarei ai", declarou o jogador em um vídeo divulgado pelo Leão Azul.

Felipe é uma das apostas do Leão Azul para a temporada de 2025. O nome do jogador já era ventilado nos bastidores e era tido com uma grande contratação pela equipe azulina. O jogador estava no Criciúma-SC, onde disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. Em duas temporadas, o atacante atuou em 64 jogos e marcou 13 gols, além de dar duas assistências.

A data de chegada de Vizeu ainda não foi divulgada pelo Remo, mas o atacante deve chegar à capital paraense nos próximos dias. Felipe ainda deve passar por exames antes de se juntar ao elenco azulino para a segunda parte da pré-temporada do Leão Azul.

Vizeu tem 27 anos e começou a carreira nas categorias de base do América-MG e do Flamengo. No clube carioca, o jogador se se profissionalizou e atuou em três temporadas, entre 2016 e 2018. Além disso, o atacante tem passagens pelo Grêmio-RS, Ceará-CE e Atlético-GO. Felipe também tem experiência no futebol europeu e oriental. O atleta já atuou no Udinese, da Itália, no Akhmat Grozny, da Rússia, no Yokohama, do Japão, e no Sheriff, da Moldávia.

Com o atacante, os outros novos contratados do Leão Azul deve chegar nos próximos dias para realizarem exames e iniciarem os trabalhos com a camisa do Remo. Nesta temporada, o clube azulino tem a disputa do Campeonato Paraense, que começa dia 18 de janeiro, a Copa Verde, Copa do Brasil e Série B Campeonato Brasileiro.