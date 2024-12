Meia Pavani analisa primeira parte da pré-temporada do Remo: 'Estamos aprimorando'

Com o fim do ano, o Remo finaliza a primeira parte da pré-temporada para 2025. O clube azulino iniciou os trabalhos no dia 4 de dezembro com os atletas remanentes. Após um início de exames e preparação no departamento médico, os jogadores trabalharam com a bola e começaram a testar o esquema de jogo pensado pelo treinador Rodrigo Santana. No último treino, o meia Pavani analisou o desenvolvimento da equipe e destacou a evolução e confiança do time para o próximo ciclo.

"Acho que começamos muito bem nesse início de pré-temporada, tanto a parte física, tática e técnica. Estamos aprimorando mais coisas e creio que nós já encaixamos muito do que nós vínhamos apresentando esse ano [de 2024]. Acho que nós já conseguimos fazer muito do que o professor Rodrigo passa. Agora é só ouvir e colocar em prática o que ele passar que tudo vai se encaixando", destacou o jogador azulino.

O grande objetivo do Leão Azul para a temporada de 2025 é a Série B do Campeonato Brasileiro. O Remo sonha em brigar pelo acesso à elite do futebol brasileiro, contudo, antes disso, o time terá que começar o ano com a disputa do Parazão, que começa no dia 18 de janeiro. O primeiro compromisso será contra o São Francisco, no Mangueirão.

Além do retorno às competições, a partida também marca o reencontro do clube com a torcida, que foi muito presente nos estádios este ano. Pavani ressaltou que os torcedores são importantes para o time e que o elenco espera contar com o fenômeno azul novamente no Mangueirão.

"Na minha estreia aqui [no Remo], creio que foi um dos jogos que eu mais me arrepiei. Então, creio que eles [torcedores] vão fazer outro grande espetáculo, vão comparecer para nos conseguimos sair com os três pontos", concluiu o meia.

Após alguns dias de folga do final do ano, o Leão Azul vai retornar às atividades e, desta vez, além do trabalho com a bola, vai começar a apresentar os novos contratados do time para a temporada.