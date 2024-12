Com foco no Parazão, Santa Rosa terá ex-Remo e Corinthians no elenco para a temporada de 2025

O Santa Rosa apresentou o elenco que disputará o Campeonato Paraense de 2025. Após conquistar o acesso em 2023 e permanecer na elite do futebol estadual na última temporada, o Santinha busca voos mais altos na competição. Para isso, contratou nomes conhecidos, como o ex-jogador do Remo Pedro Levy, que será auxiliar técnico, e o volante Warian, ex-Corinthians e também com passagem pelo Leão Azul.

Pedro Levy será o novo auxiliar técnico do Santa Rosa, atuando ao lado do treinador Pedro Chaves, ex-responsável pelas categorias de base do Paysandu. Além de Levy, o clube também contratou Eliezer Júnior, que integrará a equipe técnica.

Pedro Levy teve uma longa trajetória como jogador do Remo. Entre 2007 e 2018, o ex-lateral-direito passou sete vezes pelo clube, conquistando três títulos do Campeonato Paraense. Além do Leão Azul, Levy defendeu as cores de Ananindeua, Independente de Tucuruí, Parauapebas, Tuna Luso, Bragantino, Águia de Marabá e do próprio Santa Rosa, onde atuou em 2022.

Ele também passou por equipes de outros estados, como Baraúnas-RN, ABC-RN, Floresta-CE, América-RJ, Operário-MT, Trem-AP e Itabaiana-SE, onde encerrou a carreira. Na trajetória, conquistou mais dois títulos estaduais: o Campeonato Sergipano e o Amazonense.

Já Warian, conhecido como Ameixa, começou a carreira nas categorias de base do Remo e jogou duas temporadas no time profissional antes de ser transferido para o Corinthians. Com a camisa do Timão, o volante atuou tanto na base quanto no elenco principal, acumulando participações entre 2016 e 2021.

Após sua passagem pelo Corinthians, Warian jogou por Atlético-GO, São Caetano-SP, CRB-AL, Sampaio Corrêa-MA, Retrô-PE, Maguary-PE, Mixto-MT, Independente de Tucuruí (PA) e Taubaté-SP, antes de acertar com o Santa Rosa. Pelo Remo, ele conquistou dois Campeonatos Paraenses.

O Santa Rosa estreia no Parazão no dia 19 de janeiro, às 15h30, contra o Independente, no Estádio Ipixunão.