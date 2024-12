Técnico da base do Paysandu vai treinar o Santa Rosa no Parazão 2025

O Santa Rosa já definiu o treinador para a temporada de 2025: o jovem Pedro Chaves, de 32 anos. O técnico vinha atuando nas categorias de base do Paysandu, onde comandou as equipes Sub-17 e Sub-20 por algumas temporadas.

A experiência no Santa Rosa será a terceira de Pedro no futebol profissional. Antes de trabalhar no Paysandu, ele passou pelas equipes principais do Carajás, em 2021, e do Paraense, em 2020. No entanto, Pedro ainda não teve a oportunidade de comandar um time na elite do futebol estadual.

Seu maior destaque nas categorias de base aconteceu em 2023, quando liderou o Paysandu ao título estadual Sub-17. Na final, curiosamente, enfrentou o próprio Santa Rosa e conquistou uma vitória contundente por 5 a 0 sobre o Macaco-Prego.

O Santa Rosa estava sem treinador desde o término do Parazão de 2024. Naquela ocasião, João Nasser Neto, o Netão, assumiu o time na reta final da competição. Sob seu comando, a equipe chegou às quartas de final do estadual e às semifinais da Copa Grão-Pará.

Netão, no entanto, estava apenas "emprestado" ao Santa Rosa, já que tinha contrato com o Paysandu para coordenar as categorias de base. Ao fim do estadual, ele retornou à Curuzu, deixando o Macaco-Prego em busca de um novo treinador.

O Santa Rosa disputará a Primeira Divisão do estadual pela segunda vez consecutiva. Para a estreia em 2025, o time enfrentará o Independente-PA em casa. Neste ano, o Santinha mandará as partidas em Ipixuna do Pará.