De olho no Parazão 2025, Santa Rosa deve mandar seus jogos longe da capital paraense

O Campeonato Paraense de 2025 começa no próximo dia 11 de janeiro. Até lá, os clubes participantes trabalham na montagem de elenco e em outras questões burocráticas, sobretudo onde os jogos serão realizados. Pensando nisso, o Santa Rosa estuda mandar suas partidas longe de Belém, dada a interdição de pelo menos dois dos principais estádios do estadual: Curuzu e Baenão.

De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, as casas de Paysandu e Remo estarão fechadas durante o estadual, sobrando na capital paraense apenas Souza e Mangueirão. Com isso, o Santinha negocia a adoção da Arena de Breves como sua casa durante a disputa. Além dele, o Caeté também deve jogar fora de casa e negocia com o estádio municipal de Augusto Corrêa.

O "Santinha" também trabalha na montagem do elenco e pelo menos um nome já está fechado: Warian Santos, ex-Remo e Corinthians. O volante de 28 anos revelado na base remista estava no Taubaté este ano e já foi garantido no elenco do Santa., que vem de sucessivas reformulações desde que passou para a administração dos empresários Luis Omar, os irmãos David e Roma Merabet, e Emerson Dias, em 2022. A reestruturação do clube, aliás, foi visível. Além de mudanças na formação do elenco, o Santa Rosa também renovou seu escudo, suas cores e o mascote.