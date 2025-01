Presidente do Remo, Tonhão tem planos ambiciosos para a Série B de 2025: 'Sempre pensamos em subir'

Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, é o atual presidente do Clube do Remo. Em seu primeiro ano de gestão, o Remo alcançou o principal objetivo da temporada: o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, uma promessa feita durante sua campanha. Remista apaixonado e bastante ativo na política do clube, Tonhão já desempenhou funções como vice-presidente e diretor de futebol, além de outros cargos diretivos.

Em uma entrevista exclusiva ao Grupo O Liberal, Tonhão, conhecido por ser mais reservado em relação aos microfones, fez um balanço da temporada, comentou sobre as mudanças no comando técnico do time azulino, e detalhou os planos para 2025. Ele também ressaltou o compromisso de trabalhar para levar o Leão à Série A e comentou sobre o impacto de Remo e Paysandu disputarem juntos a Série B após 19 anos.

No próximo ano, o Remo disputará quatro competições: Campeonato Paraense, Copa Verde, Série B e Copa do Brasil.

O Remo subiu, mas enfrentou alguns percalços ao longo do caminho. Em algum momento você achou que o Leão não conseguiria o acesso?

Tonhão: Não, sempre estive confiante no acesso.

O Remo teve três treinadores na temporada e acertou no último. Você se arrepende de ter mantido o Catalá e, em seguida, contratado o Morínigo?

Tonhão: Houve aspectos positivos e negativos em ambas as contratações. Arrependimento não é a palavra certa.

Quais são os planos para 2025? O Remo está focado no acesso ou a prioridade é se manter na Série B?

Tonhão: O Remo sempre pensa em subir. Sabemos, porém, que o nível é mais alto e as dificuldades aumentam. Vamos trabalhar com o objetivo de alcançar o acesso.

Para o futebol paraense, é excelente que a dupla Re-Pa esteja em divisões de maior prestígio, como a Série B. Como o Remo pretende aproveitar essa oportunidade?

Tonhão: Precisamos seguir o exemplo de Ceará e Fortaleza, que, quando unidos, conseguiram se firmar como referências no futebol brasileiro, atraindo maiores investimentos. A união e o pensamento convergente trazem melhores negócios para ambos os clubes.

Para a temporada de 2025, Tonhão, junto ao executivo de futebol Sérgio Papelin, decidiu manter a espinha dorsal do time que garantiu o acesso da Série C para a Série B. Permaneceram no elenco o técnico Rodrigo Santana, o goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Rafael Castro, o lateral-direito Sávio, os volantes Jaderson e Pavani, além do atacante Ytalo.