Parazão: Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Francisco; veja como comprar

A temporada de 2025 vai começar! O Remo anunciou na manhã desta quinta-feira (2) a abertura das vendas de ingressos para o duelo contra o São Francisco, válido pelo Campeonato Paraense. O jogo será no dia 18 de janeiro, às 18h, no estádio Mangueirão. A partida marca o início do Parazão deste ano.

Conforme as informações divulgadas pelo clube, os ingressos para a arquibancada custam R$ 50. Já o setor das cadeiras está no valor de R$ 100 cada entrada.

A torcida azulina pode comprar os ingressos por meio do site IngressoSA.com ou nas lojas oficiais do clube, na Região Metropolitana de Belém.

Sócio-torcedor tem acesso liberado ao jogo. As informações sobre gratuidades e meia-entradas ainda não foram divulgadas pelo clube.

A expectativa é que a torcida azulina compareça em peso para apoiar o time na primeira partida do ano. Na Série C de 2024, os torcedores do Leão Azul fizeram a diferença e empurraram a equipe na conquista do acesso à Segundona. Com isso, o Remo bateu o recorde de público do novo Mangueirão, com 54.864, alcançados na partida do acesso contra o São Bernardo-SP.

Temporada

A partida entre o Leão Azul e o São Francisco marca a abertura do Campeonato Paraense. Esta será a primeira competição oficial dos clubes na temporada de 2025. O Remo está em pré-temporada, se preparando para a estreia do ano e na expectativa para a chegada dos novos reforços.

O clube azulino deve ter os novos contratados nos próximos dias. Assim, o treinador Rodrigo Santana começará a trabalhar para definir o time que irá ser titular contra o São Chico.

O Remo foi vice-campeão do Parazão na última temporada. A equipe perdeu na final para o Paysandu e este ano quer terminar o campeonato com o título.