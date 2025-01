Felipe Vizeu, ex-Flamengo, é o novo atacante do Remo

O Clube do Remo confirmou, nesta sexta-feira (31/12), mais uma contratação para o ataque do time para as competições de 2025: o carioca Felipe Vizeu, de 27 anos.

Ele já jogou pelo Três Rios-RJ, e também nas bases do América Mineiro e do Flamengo, onde se profissionalizou e atuou em três temporadas, entre 2016 e 2018.

O novo atacante azulino também já atuou no Grêmio, Ceará e Atlético Goianiense. Fora do país, o atacante jogou na Udinese, no Akhmat Grozny, da Rússia, no Yokohama, do Japão e no Sheriff, da Moldávia. Neste ano, Vizeu disputou a Série A do Brasileiro pelo Criciúma.

Jogador deve chegar a Belém no início de janeiro para realizar os exames médicos e iniciar os trabalhos com o técnico Rodrigo Santana.

Mais sobre Felipe Vizeu:

Atacante

Nome completo: Felipe dos Reis Pereira Vizeu do Carmo Linhares

Data de nascimento: 12/03/1997

Idade: 27 anos

Naturalidade: Três Rios-RJ

Altura: 1,84cm

Peso: 82kg

Clubes: América-MG, Flamengo, Udinense, da Itália, Grêmio, Akhmat Grozny, da Rússia, Ceará, Yokohama, do Japão, Sheriff, da Moldávia, Atlético Goianiense e Criciúma.