Zagueiro argentino quer levar o Remo à Série A do Brasileiro: 'O meu objetivo aqui é esse'

Ivan Alvariño é um dos cinco zagueiros que compõem o elenco azulino nesta temporada. O defensor de 23 anos tem uma história recente, mas de muita responsabilidade. Em três temporadas no futebol brasileoiro, o argentino teve grandes conquistas e projeta outras ainda maiores em sua passagem pelo Leão Azul.

Contratado no início deste ano, depois de uma temporada bastante positiva no Amazonas, Alvariño despertou o interesse do staff azulino e acabou assinando para reforçar o elenco que tem no comando de Rodrigo Santana uma perspectiva ousada para esta temporada. Ao ser perguntado sobre o futuro, ele não esconde a pretensão grandiosa com o clube.

"Eu sou um cara de muito trabalho. Desde o primeiro momento, quando saí da Argentina, eu fui procurar o sucesso. Ano passado conseguimos manter o Amazonas na Série B. Esse ano o meu objetivo é subir o Remo para a Série A. Vamos lutar para alcançar". O jogador conversou com a imprensa ao final do treino desta segunda-feira e falou um pouco sobre as possibilidades que terá na defesa azulina, montada desde a chegada do atual técnico no esquema de três zagueiros, o qual ele se diz habituado.

"Eu já joguei com linha de três, quatro, cinco. Depende do esquema que o treinador escolher. Eu vou entrar do mesmo jeito. No Amazonas joguei em linhas de três, quatro, pela esquerda, direita. No Guarani também joguei assim e me adaptei muito bem". A única reclamação, ao que tudo indica, é a mesma de 10 entre 10 jogadores estrangeiros que chegam a Belém do Pará.

"Aqui é muito quente, como vocês sabem! Apesar disso, eu vi que o Remo é um time com muita torcida. Eu sei da história do clube e quando surgiu o interesse deles eu fiquei muito feliz e motivado para vir jogar aqui", garante.

Além dele, o Remo tem no elenco os zagueiros Rafael Castro, Jonílson, Lucão e Reynaldo.