CBF retira vantagem do empate na Copa do Brasil; veja os potes do Remo, Águia e Tuna

A Copa do Brasil 2025 terá uma novidade importante. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), modificou o regulamento da competição mais democrática do futebol nacional. Os clubes visitantes não possuem mais a vantagem do empate para avançar de fase. A classificação para a próxima etapa da competição terá que ser definida nas cobranças de pênaltis. Nesse ano quatro clubes do Pará estarão na competição, sendo que o Paysandu entra na terceira fase por ser o campeão da Copa Verde em 2024. Além do Papão, Remo, Tuna e Águia de Marabá representam o Estado.

Serão 80 clubes participando da primeira fase da Copa do Brasil 2025 e, diferente das edições anteriores, uma mudança importante pode impactar no desenrolar da competição de forma crucial, afetando principalmente os clubes ditos “grandes”.

A famosa “vantagem do empate” para os clubes dos potes A, B, C e D (equipes melhores ranqueadas no Ranking Nacional de Clubes), jogavam fora de casa e tinham como vantagem sobre o adversário o empate, que o credenciava à próxima fase, porém, agora isso teve fim. Caso a partida termine empatada, a vaga será decidida nos pênaltis, dando mais emoção ao torneio. Esse tipo de disputa irá ocorrer somente nas duas primeiras fases, já que são fases de jogo único.

A partir da terceira fase as disputas serão realizadas em partidas de ida e volta.

Como ficam os confrontos

As divisões dos potes dos confrontos da Copa do Brasil seguem as posições dos clubes no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Dessa forma, os confrontos dos potes serão desta forma:

A x E,

B x F,

C x G,

D x H.

Quem pode enfrentar o Remo

O Remo está no pote C e enfrentará clubes do pote G no sorteio. O adversário do Leão Azul na estreia da Copa do Brasil pode ser:

Boavista-RJ;

CSE-AL;

GAS-RR;

Maracanã-CE;

Olaria-RJ;

Portuguesa;

Parnahyba-PI;

Rio Branco-ES;

Rio Branco VN-ES;

Santa Cruz-RN.

Quem pode enfrentar o Águia de Marabá

O Águia de Marabá está no pote E, e pagará um adversário do pote A, que pode ser:

América-MG;

Athletico-PR;

Atlético-GO;

Atlético-MG;

Bragantino;

Cuiabá;

Fluminense;

Grêmio;

Juventude;

Vasco.

Quem pode enfrentar a Tuna Luso

A Tuna Luso Brasileira está no pote F e terá que enfrentar um clube do pote B, que pode ser:

Brusque-SC;

Ceará-CE;

Coritiba-PR;

Criciúma-SC;

Operário-PR;

Ponte Preta-SP;

Sampaio Corrêa-MA;

Sport-PE;

Vila Nova-GO;

Vitória-BA.