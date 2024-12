Copa Verde: Atlético-GO e Cuiabá desistem da competição após mudanças; entenda

A Copa Verde terá mudanças: Atlético-GO e Cuiabá não disputarão a competição em 2025. Os times, que já estavam confirmados, desistiram do torneio regional no próximo ano e o motivo seriam as mudanças feitas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) relacionadas com as vantagens na Copa do Brasil.

Ao divulgar as datas da competição, a CBF informou que o vencedor da Copa Verde não terá mais uma vaga garantida na terceira fase da Copa do Brasil, o que teria afastado o interesse dos times no torneio.

VEJA MAIS

Agora, os substitutos do Atlético-GO e Cuiabá serão o São Raimundo-RR e Luverdense, e com isso a CBF precisou ajustar a tabela. O início da competição está previsto para o dia 22 de janeiro, enquanto as partidas de ida e volta da final estão programadas para 9 e 23 de abril.

Confira a tabela atualizada da Copa Verde 2025:

Porto Velho-RO x Humaitá-AC (vencedor enfrenta Paysandu-PA)

Águia de Marabá-PA x Independência-AC (vencedor enfrenta Manaus-AM)

São Raimundo-RR x Trem-AP (vencedor enfrenta Remo)

Tocantinópolis-TO x GAS-RR (vencedor enfrenta Amazonas-AM)

Vitória-ES x Rio Branco-ES (vencedor enfrenta Goiás-GO)

União-MT x União-TO (vencedor enfrenta Aparecidense-GO)

Operário-MS x Luverdense-MT (vencedor enfrenta Vila Nova-GO)

Ceilândia-DF x Capital-DF (vencedor enfrenta Brasiliense-DF)